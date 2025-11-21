La ampliación del Mundial 2026 a 48 selecciones ha permitido que países remotos y proyectos emergentes como Cabo Verde, Curazao, Haití, Uzbekistán o Jordania accedan por primera vez a la fase final. Sin embargo, mientras nuevos territorios celebran su histórico paso, varias de las grandes estrellas del fútbol mundial quedaron oficialmente fuera de la próxima Copa del Mundo. Nombres consolidados de Europa y África no lograron la clasificación porque sus selecciones no ofrecieron el nivel competitivo necesario.

Esta semana se confirmaron ausencias tan impactantes como las de Kvaratskhelia, Szoboszlai, Vlahovic, Mitrovic, Oblak, Osimhen, Lookman, entre otros.

Oblak: otro Mundial que se escapa

A sus 36 años, Jan Oblak continúa sin debutar en una Copa del Mundo. El portero esloveno, habitual referente en el Atlético, disputó la última Eurocopa, pero clasificar al Mundial sigue siendo una meta esquiva. Para 2026 ya no fue posible, y para la siguiente edición su presencia luce aún más complicada.

Kvaratskhelia y Mamardashvili: la ilusión apagada en Georgia

A pesar de su gran desempeño en la última Eurocopa, Georgia nunca tuvo opciones reales en un grupo dominado por España y Turquía. Así, dos figuras admiradas en Europa, Kvaratskhelia y Mamardashvili, no estarán en la cita global de Norteamérica, convirtiéndose en dos de las ausencias más notorias del torneo.

Lookman y Osimhen: Nigeria se quedó sin premio

Nigeria luchó hasta el final, pero cayó por penaltis en la final del playoff de la CAF que daba acceso a la repesca internacional. Su eliminación impedirá ver en el Mundial a Victor Osimhen, uno de los mejores delanteros del mundo, y a Ademola Lookman, una de las grandes figuras ofensivas del fútbol europeo.

Szoboszlai: el golpe inesperado de Hungría

Hungría llegó a la última fecha con opciones de pelearle a Portugal el liderato del grupo, pero terminó incluso sin acceso al repechaje. Un hat-trick de Parrot dejó a los magiares sin alternativas y destrozó cualquier posibilidad mundialista. Dominik Szoboszlai, figura del Liverpool, quedó atónito tras la eliminación y deberá ver el Mundial por televisión.

Vlahovic y Mitrovic: la decepción mayúscula de Serbia

Por nombre y talento, Serbia es, hasta ahora, la ausencia más fuerte del torneo. Futbolistas como Vlahovic, Mitrovic, Jovic, Tadic, Kostic, Radonjic, Milinkovic-Savic o Gudeljl conformaban una plantilla diseñada para competir. Sin embargo, el rendimiento no acompañó y ni siquiera alcanzaron la repesca. Con Paunovic recién nombrado seleccionador, el desafío de reconstrucción será profundo.

Mbeumo y Etta Eyong: Camerún confirma su adiós

Otra de las selecciones históricas de África que no estará en el torneo es Camerún. A pesar de contar con talento de élite como Bryan Mbeumo, figura en la Premier, y Etta Eyong, uno de los jugadores más apetecidos de LaLiga, los Leones Indomables cayeron en el playoff ante la República Democrática del Congo y quedaron fuera del Mundial.