El mercado de fichajes en Sudamérica volvió a dejar una historia de alto impacto y con protagonista colombiano. Miguel Ángel Borja, uno de los delanteros más reconocidos del continente en la última década, estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Boca Juniors, pero una diferencia clave en lo contractual terminó por cambiar el rumbo de la negociación. El desenlace favoreció a Cruz Azul, que quedó a un paso de cerrar la llegada del goleador a la Liga MX.

Según información publicada por el diario Olé, el traspaso se definió lejos del terreno de juego y mucho más cerca de la mesa de negociaciones. Las exigencias económicas de Borja, sumadas a la postura firme del club argentino, terminaron inclinando la balanza hacia México, donde el delantero jugará por primera vez en su carrera profesional.

El pedido contractual que frenó la llegada de Miguel Borja a Boca

El punto de quiebre en la negociación con Boca Juniors fue el contrato solicitado por Miguel Borja. De acuerdo con la versión revelada en Argentina, el atacante colombiano pidió un salario anual superior al que perciben Leandro Paredes y Édinson Cavani, dos de los jugadores mejor pagos del plantel xeneize.

Esos contratos rondan cifras por encima de los dos millones de dólares anuales, un techo salarial que Boca no estuvo dispuesto a romper. La dirigencia consideró que acceder a ese pedido podía generar un efecto dominó dentro del vestuario y alterar la estructura económica del club. La respuesta fue clara: no.

Con esa negativa, el fichaje quedó virtualmente descartado y Borja pasó a evaluar otras opciones que ya estaban sobre la mesa.

Cruz Azul apareció con una propuesta firme y definida por Borja

Mientras Boca dudaba, Cruz Azul avanzó. El club mexicano presentó una propuesta que convenció al entorno del futbolista, tanto en lo económico como en lo deportivo. El proyecto incluía estabilidad contractual, protagonismo inmediato y un contexto favorable de cara al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Para Borja, instalarse en México representa una ventaja logística y competitiva pensando en la Selección Colombia, que tendrá base en territorio mexicano durante la Copa del Mundo. Ese factor, sumado a la propuesta económica, terminó inclinando la decisión.

Miguel Borja y sus números en River Plate

El paso de Borja por River dejó registros importantes. Con la camiseta de la banda roja cruzada al pecho disputó 159 partidos, en los que anotó 62 goles y entregó 10 asistencias, cifras que lo posicionan como uno de los delanteros más productivos del club en los últimos años.

Sin embargo, su temporada 2025 fue irregular. Aunque sumó 48 partidos, solo fue titular en 17 encuentros y convirtió ocho goles, números por debajo de sus estándares habituales. Esa falta de continuidad también influyó en su decisión de buscar un nuevo destino donde recuperar protagonismo.

El salto a la Liga MX, una experiencia inédita para Borja

El fichaje por Cruz Azul marcará un hito en la carrera del delantero: será su primera experiencia en la Liga MX. Tras pasos por Colombia, Argentina, Brasil y otros mercados, Borja llega a un torneo competitivo, con alta visibilidad y exigencia física.

Cruz Azul apuesta por su capacidad goleadora, su experiencia internacional y su presencia en el área, con la expectativa de que sea una de las referencias ofensivas del equipo en el corto plazo.

El único detalle pendiente para oficializar el fichaje

Aunque el acuerdo entre Borja y Cruz Azul ya está pactado de palabra, todavía resta un paso clave para su oficialización. El club mexicano debe liberar una plaza de jugador No Formado en México (NFM), requisito indispensable para inscribir al colombiano.

La dirigencia de Cruz Azul confía en resolver esta situación administrativa en el transcurso de la próxima semana. Una vez superado ese obstáculo, el delantero firmará un contrato por dos temporadas, hasta diciembre de 2027, con una opción de extensión por un año más sujeta al cumplimiento de objetivos deportivos.

Un desenlace que explica por qué Boca quedó fuera

El caso de Miguel Borja refleja cómo, en el fútbol moderno, los fichajes se definen tanto por el rendimiento como por la planificación financiera. Boca Juniors no estuvo dispuesto a romper su escala salarial, mientras que Cruz Azul sí encontró el punto de equilibrio para cerrar la operación.

Así, el club mexicano terminó ganándole el fichaje a Boca, aprovechando una ventana de oportunidad, un contexto favorable y una propuesta clara. Borja, por su parte, inicia una nueva etapa con el desafío de volver a ser protagonista, ahora en México y con la mira puesta en el Mundial 2026.