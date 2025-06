El delantero colombiano Miguel Ángel Borja alcanzó este miércoles un acuerdo total, tanto económico como deportivo, con Tigres de México, para convertirse en futbolista de esta prestigiosa institución azteca a partir de julio de 2025. Borja está a la espera de que River Plate acepte la propuesta del elenco mexicano por sus derechos federativos y, de esa forma, abandonar el club argentino una vez termine la participación de éste en el actual Mundial de Clubes.

Acuerdo con Tigres y autorización pendiente de River Plate

Borja llegó en julio de 2022 a River Plate, cerraría así un ciclo de tres años en el cuadro de Núñez con altibajos en su rendimiento. El principal obstáculo para finiquitar el negocio es el monto que pretende desembolsar Tigres: la oferta actual de los mexicanos es de 2.8 millones de dólares por el 100 % de los derechos federativos, frente a una cláusula de recisión fijada por River en 4 millones de dólares. La directiva de River evalúa hoy esta oferta, consciente de que, de no aceptarla, Borja podría salir libre en diciembre de 2025 como agente libre.

Detalles del contrato y cláusula de recisión

El ariete de 32 años tiene contrato con River Plate hasta diciembre de 2025 y ya fue notificado de que no se le renovará el mismo. Por ello, cualquier club interesado antes de esa fecha deberá pagar la cláusula de recisión de 4 millones de dólares. Sin embargo, ante la posibilidad de perderlo gratis dentro seis meses, Tigres propone 2.8 millones inmediatos, sabiendo que River no obtendría nada si Borja se va libre a final de año.

Rendimiento y ciclo en River Plate

Con 60 anotaciones en tres temporadas, Borja promedia 20 goles por campaña con la camiseta de River Plate, un registro destacado para cualquier atacante. No obstante, su relación con el hincha ha sido irregular, pues se le critica por no aparecer en instancias definitivas de la Copa Libertadores, certamen que River no conquista desde 2018 y para el cual fue contratado pensando en su experiencia goleadora.

Trayectoria bajo Gallardo y Demichelis

Borja ha trabajado con dos entrenadores en Núñez: Marcelo Daniel Gallardo, quien lo fichó en 2022, y Martín Demichelis, bajo cuyo mando vivió su mejor rendimiento en 2023. En agosto de 2024, la vuelta de Gallardo relegó al “Colibrí” al banquillo, lo que motivó su voluntad de presionar con su salida y acelerar la aceptación de la oferta de Tigres. En su paso por River, Borja contribuyó con tres títulos, todos ganados durante la era de Demichelis.