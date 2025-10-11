Bajo la dirección del técnico argentino Néstor Lorenzo, el combinado nacional afronta una nueva etapa de preparación con miras al gran reto de 2026, confiando en una base sólida de futbolistas experimentados y en el buen momento de varias de sus figuras internacionales.

El cuadro de Lorenzo se medirá con el Tri en Estados Unidos, en un duelo de alta exigencia previo al inicio del Mundial 2026. Habrá un choque de goleadores entre James Rodríguez y Santiago Giménez. Conoce cómo sintonizar este partido en vivo:

Colombia vs México HOY EN VIVO y Online para distintos países

Colombia: 8:00 p.m. | Caracol y RCN

8:00 p.m. | Caracol y RCN México: 7:00 p.m. | Canal 5 y TUDN

7:00 p.m. | Canal 5 y TUDN Texas (EE. UU): 8:00 p.m. | VIX

8:00 p.m. | VIX Argentina: 10:00 p.m. | DIRECTV

10:00 p.m. | DIRECTV España: 3:00 a.m. del domingo | DAZN

*Ver partido por señal YouTube del Gol Caracol aquí

*Ver partido por señal YouTube de RCN Deportes aquí

Colombia y México se enfrentan en Texas por la fecha FIFA

Las selecciones de Colombia y México se verán las caras este sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. Será una prueba clave para ambos equipos, que afinan detalles antes del Mundial 2026.

El elenco cafetero llega a este compromiso tras asegurar su clasificación a la Copa del Mundo con una goleada 6-3 sobre Venezuela. En ese encuentro, Luis Suárez brilló con cuatro tantos y ratificó el poder ofensivo del equipo de Lorenzo, que finalizó tercero en las Eliminatorias sudamericanas con 28 puntos, detrás de Argentina y Ecuador.

La doble jornada de preparación en Estados Unidos

Colombia cumplirá una doble jornada de amistosos en territorio norteamericano. Este sábado enfrentará a México en Arlington, y el martes lo hará ante Canadá en el Red Bull Arena de New Jersey. Ambos encuentros servirán para medir el nivel competitivo del grupo y consolidar variantes tácticas.

El cuerpo técnico colombiano no podrá contar con figuras importantes por molestias físicas: Camilo Vargas, Yerry Mina, Jhon Arias y Jhon Córdoba quedaron fuera de la convocatoria por precaución médica.

México, anfitrión y buena prueba para Colombia

El conjunto dirigido por Javier Aguirre vive un proceso de renovación tras conquistar la Copa Oro 2025. Aunque no disputa las Eliminatorias por ser anfitrión del Mundial, ha mantenido ritmo competitivo con amistosos internacionales.

En su más reciente presentación, México igualó 2-2 ante Corea del Sur, con goles de Raúl Jiménez y Santiago Giménez. El duelo ante Colombia servirá como medidor para ajustar detalles antes de su participación mundialista.

El último enfrentamiento entre ambos combinados se dio en 2023, también en Estados Unidos. En aquella ocasión, Colombia remontó un 0-2 inicial y se impuso 3-2 con anotaciones de Andrés Reyes, Roger Martínez y Carlos Gómez.

Colombia vs México: posibles alineaciones

México: Luis Ángel Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Carlos Rodríguez, Erik Lira, Marcel Ruíz; Hirving Lozano, Alexis Vega y Santiago Giménez

DT: Javier Aguirre.

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Álvaro Angulo; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

DT: Néstor Lorenzo.