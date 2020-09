Messi se queda y hace críticas a la dirigencia del Barcelona

Su decisión es oficial. Lionel Messi continuará en el Barcelona. Decidió no ir a juicio contra el club, así que cumplirá su contrato. En la entrevista con Goal en la que lo confirmó también tuvo fuertes críticas para la dirigencia.

Hay que decir que en la confirmación que hizo de su permanencia en el club, Lionel Messi apuntó fuertemente contra ellos. Especialmente contra el presidente Josep María Bartomeu, al que acusó de faltar a su palabra. Se encargó de dejar eso en claro, más allá de la continuidad.

Lionel Messi se quedará en el Barcelona. Cumplirá su contrato porque quiso evitar ir a un juicio legal contra el club. Más allá de estar convencido de tener vías legales para hacerlo, el club no entendió lo mismo y le avisó que la forma de irse sería esa que él no quería. Tras varios días de discusión, del lado del futbolista se cambió la postura.

Lionel Messi se queda en Barcelona y apunta a la dirigencia

Sobre Josep Bartomeu: “Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo (…). El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

El proyecto deportivo del club: “Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada. Se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”.

La cláusula de su contrato. “Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre. El presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio, cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por LaLiga y de esta enfermedad que alteró todas las fechas”.

Infelicidad en el club: “Me quería ir y estaba en todo mi derecho, porque lo decía el contrato que podía quedar libre. Y no es ‘me voy y ya está’. Era me voy y me costaba muchísimo. Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club”.

El Burofax: “El presidente no me daba bola a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada…”.

