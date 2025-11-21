El incierto futuro de James Rodríguez vuelve a tomar fuerza en el mercado de fichajes, luego de confirmarse su salida del León de México y convertirse nuevamente en agente libre. Con miras al 2026, el capitán de la Selección Colombia debe elegir un nuevo destino para mantenerse competitivo de cara al próximo campeonato del mundo. Sin embargo, uno de los caminos que parecía más accesible se cerró por completo en las últimas horas.

Cruz Azul descarta la llegada de James

Una de las versiones más repetidas en México señalaba que Cruz Azul era una opción real para el mediocampista colombiano. No obstante, el periodista Paco Montes desmintió esta posibilidad y aseguró que el club descartó totalmente su fichaje.

Según Montes, el técnico Nicolás Larcamón pidió a la directiva buscar alternativas diferentes para la posición de volante creativo. Aunque el entrenador valora la calidad técnica de James, considera que su modelo de juego requiere un futbolista con “mayor dinamismo”, lo que complica la llegada del colombiano de 34 años.

En ese mismo sentido, el comunicador explicó que, aunque el nombre de James circuló en el entorno del club, jamás existió una negociación real ni interés formal para sumarlo en 2026.

La prioridad del jugador: MLS o Brasil

De acuerdo con el reporte del periodista, la intención del entorno del jugador es clara: James quiere dar el salto a la MLS. No obstante, por ahora no ha recibido una oferta formal desde Estados Unidos.

Montes comentó en sus redes sociales:

“Para quienes me preguntan sobre el rumor de que Cruz Azul busca a James Rodríguez, les puedo decir que no existe ninguna posibilidad. La prioridad es moverse a la MLS, donde no han tenido aún ningún arreglo”.

Este mercado también le abre puertas en Brasil, donde Flamengo aparece como potencial interesado para reforzar su mediocampo con un jugador de calidad diferencial rumbo al 2026.

¿Y Colombia? La opción Millonarios sigue en pie

Mientras tanto, en el fútbol colombiano continúa tomando fuerza la posibilidad de que James llegue a Millonarios, club con el músculo financiero para intentar una operación de este calibre. El deseo del jugador de mantenerse en ritmo competitivo podría jugar a favor de un retorno histórico a la liga local.

Con varias alternativas abiertas —MLS, Brasil o Colombia— y algunas ya cerradas como la de Cruz Azul, el futuro de James Rodríguez dependerá de encontrar un proyecto donde pueda tener continuidad y llegar con el mejor nivel posible al que sería su último campeonato del mundo con la tricolor.