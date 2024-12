¿Mensaje sobre Real Madrid? Alexander-Arnold y el llamativo gesto en su gol con Liverpool

El reciente gol de Trent Alexander-Arnold en la goleada del Liverpool contra West Ham (0-5) llamó la atención por el gesto que hizo en su celebración. Un movimiento que dejó a muchos preguntándose si estaba enviando un mensaje relacionado con los rumores sobre su fichaje por Real Madrid. ¿Qué quiso decir el lateral inglés con su señal de «palabrerías»?

Tras anotar un golazo en el London Stadium, Alexander-Arnold festejó levantando su mano derecha, moviendo los dedos junto a su oreja, como imitando el gesto de hablar. ¿Señal de «habladurías»?. Si bien no explicó el significado detrás de su celebración, los seguidores y medios no tardaron en interpretarlo como una respuesta a las especulaciones que lo vinculan al Real Madrid.

Este gesto cobra relevancia en un momento en que su nombre está en boca de todos. Alexander-Arnold ha sido señalado como uno de los objetivos principales del equipo blanco para reforzar su defensa. De ahí que muchos se pregunten: ¿quiso decir que los rumores son solo «palabrería»?

❌ 🗣️ ‘All talk’ signals Alexander-Arnold as he celebrates. Reference to Real Madrid rumours? pic.twitter.com/WCfbbaYDeA

— Isaac Waihenya (@IsaacWaihenya) December 29, 2024