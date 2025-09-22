La gala del Balón de Oro vuelve a generar polémica antes de celebrarse. Dos grandes figuras del fútbol mundial, Kylian Mbappé y Pedri, han confirmado que no estarán presentes en la ceremonia que se realizará el próximo lunes en París. Los motivos detrás de sus decisiones han sorprendido tanto a la prensa como a los aficionados.

Mbappé y el Real Madrid mantienen su postura

La temporada pasada, la plantilla del Real Madrid decidió no asistir al Balón de Oro tras conocerse que Vinicius Jr. no sería el ganador. El club respaldó a su jugador y dejó plantada a France Football el mismo día del evento.

Este año, a pesar de tener hasta siete futbolistas nominados, los blancos no viajarán a París. Entre ellos está Kylian Mbappé, quien a pesar de no partir como favorito, es el madridista mejor posicionado en la votación. Otros candidatos del equipo son Jude Bellingham y Vinicius al premio principal, Thibaut Courtois al Trofeo Yashin y Caroline Weir al galardón femenino.

En entrevista con CBS tras el partido de Champions ante el Marsella, Mbappé dejó claro que seguirá la gala desde casa: “Seré feliz si Ousmane Dembélé gana el próximo Balón de Oro porque es mi amigo. Estaré frente a mi televisor y esperaré que gane”.

El francés, que ha estado cerca de conquistar el premio en 2018 y 2023, reconoció que ganar el Balón de Oro sigue siendo un objetivo, aunque no su prioridad: “Primero hay que ganar trofeos colectivos y luego veremos”.

El pasado de Mbappé en el Balón de Oro

En 2018, con solo 19 años, Mbappé fue campeón del Mundial con Francia, una de las estrellas del torneo y máximo referente del PSG en la liga local. Ese año terminó cuarto en la votación, detrás de Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann.

En 2023 volvió a quedar cerca, tras ser goleador de la Copa del Mundo en Catar y marcar un hat-trick en la final contra Argentina. Sin embargo, acabó tercero, superado por Lionel Messi y Erling Haaland.

Pedri priorizará su recuperación física

En el caso de Pedri, la ausencia responde a un motivo diferente. El centrocampista del Barcelona se encuentra nominado al premio, pero no viajará a París para asistir a la gala, ya que ha decidido enfocarse en su recuperación física.

El mediapunta es uno de los cuatro jugadores del club catalán en la lista junto con Robert Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal. Pese a haber sido clave en el triplete doméstico conseguido por el equipo la temporada pasada, es poco probable que su nombre figure entre los favoritos. El gran candidato al galardón es Ousmane Dembélé, mientras que se espera que Yamal y Raphinha alcancen el top 5.

De acuerdo con Mundo Deportivo, la decisión de Pedri pasa por evitar un desgaste innecesario. Tras varias lesiones sufridas en temporadas anteriores, el jugador de 22 años ha priorizado el descanso, especialmente tras haber sido titular en los primeros cinco partidos oficiales del club en la campaña actual.