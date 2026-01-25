La carrera de Marino Hinestroza entra en una nueva etapa tras cerrar su ciclo en Atlético Nacional. El extremo colombiano ya tiene destino confirmado y comienza su recorrido en uno de los clubes históricos de Brasil, con un calendario exigente y una vitrina internacional que marcarán su presente inmediato. El traspaso, oficializado por el propio club comprador, abre un capítulo clave en su proyección profesional.

La confirmación llegó desde Brasil. Vasco da Gama anunció el acuerdo con Atlético Nacional y detalló los pasos iniciales del proceso: llegada del jugador, exámenes médicos y trámites administrativos antes de su presentación oficial. Con ello, Hinestroza se prepara para competir en uno de los contextos más exigentes del continente.

El anuncio oficial de Vasco da Gama por Marino Hinestroza

Vasco da Gama comunicó el fichaje en sus canales oficiales con un mensaje claro: existe acuerdo total con Atlético Nacional para incorporar al atacante colombiano. El club informó que Marino Hinestroza llegó en la madrugada del domingo a Brasil para someterse a exámenes médicos y continuar con los trámites burocráticos previos al anuncio definitivo como nuevo refuerzo del “Gigante da Colina”.

El procedimiento es el habitual en este tipo de operaciones internacionales y confirma que el traspaso se encuentra en su fase final, con el jugador ya integrado a la dinámica institucional del club brasileño.

Los términos del fichaje y el salto al fútbol brasileño

Marino Hinestroza llega a Vasco da Gama en una operación que, según lo informado, ronda los 6 millones de dólares. Es una cifra que refleja el valor de mercado del extremo y la apuesta del club brasileño por sumar desequilibrio ofensivo y proyección.

El salto al fútbol brasileño representa un avance competitivo: el Brasileirao es una de las ligas más fuertes de Sudamérica, con alta exigencia física, técnica y táctica, además de una exposición constante para futuras oportunidades.

La presentación oficial y el inicio de la etapa de Marino Hinestroza en Brasil

Tras superar los exámenes médicos y completar la documentación, Hinestroza será presentado oficialmente como nuevo jugador de Vasco da Gama. Ese acto marcará el inicio formal de su etapa en el club y permitirá su inscripción para las distintas competiciones del calendario.

La adaptación incluirá trabajo físico, integración al grupo y comprensión del modelo de juego, pasos habituales para un futbolista que llega desde otra liga y que deberá responder rápidamente a la intensidad del entorno.

Las competencias que jugará Marino Hinestroza con Vasco da Gama

El calendario que espera a Hinestroza es amplio y desafiante. Con Vasco da Gama, competirá en:

Brasileirao 2026 , el torneo principal del país

, el torneo principal del país Taca Guanabara , fase inicial del campeonato carioca

, fase inicial del campeonato carioca Copa de Brasil , certamen de eliminación directa

, certamen de eliminación directa Copa Sudamericana, competencia internacional

Este panorama ofrece continuidad, variedad de contextos y partidos de alto impacto, ideales para un extremo que busca consolidarse a nivel continental.

El contexto deportivo que encuentra Marino en Vasco da Gama

Vasco es un club con historia, presión mediática y una hinchada exigente. El proyecto deportivo apunta a competir en todos los frentes y a recuperar protagonismo a nivel nacional e internacional. En ese marco, Hinestroza llega para aportar velocidad, uno contra uno y capacidad de desequilibrio por banda.

El cuerpo técnico valora su perfil ofensivo y su experiencia reciente en un club grande como Atlético Nacional, donde supo manejar escenarios de alta presión.

Los otros futbolistas colombianos en Vasco da Gama

Un factor que facilitará la adaptación es la presencia de compatriotas. En Vasco da Gama, Marino Hinestroza compartirá plantel con Carlos Cuesta, Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez.

Este detalle suele ser clave en los primeros meses, tanto en lo futbolístico como en lo personal, al brindar acompañamiento y acelerar la adaptación cultural y competitiva.

El cierre del ciclo en Atlético Nacional

El paso de Hinestroza por Atlético Nacional dejó huella por su aporte ofensivo y crecimiento competitivo. El club verdolaga capitalizó su rendimiento con una transferencia significativa y el jugador da ahora el siguiente paso en su carrera, con un escenario de mayor exposición.

El cierre del ciclo se dio en buenos términos, con beneficio para ambas partes y una proyección que mantiene a Nacional vinculado al crecimiento del futbolista en el exterior.

Qué representa este paso para la carrera de Marino Hinestroza

Llegar a Vasco da Gama implica asumir un reto mayor: competir semana a semana en una liga top del continente y disputar torneos internacionales. Para Hinestroza, es una oportunidad de consolidación, de medirse ante defensas exigentes y de ampliar su impacto fuera de Colombia.

La combinación de competencias, visibilidad y entorno competitivo define lo que viene en su carrera: un presente intenso y un horizonte de crecimiento en uno de los mercados más fuertes del fútbol sudamericano.