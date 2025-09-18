Tras ganar 16 trofeos con el Manchester City, esta será una noche emotiva para Kevin De Bruyne, quien regresa a su hogar espiritual en el Etihad Stadium. Sin embargo, Antonio Conte confía en que su flamante refuerzo, que ya suma dos goles en tres victorias del Napoli en la Serie A, mantenga la concentración en ayudar a sus nuevos compañeros. “Espero que, tras el pitido inicial, encuentre su sitio, recuerde que ahora juega para nuestro gran Napoli y contribuya como lo ha estado haciendo hasta ahora”, señaló el técnico italiano.

Manchester City vs Napoli: televisión y streaming HOY

Horarios y señales en vivo:

Colombia : 2:00 p.m. | ESPN y Disney +

: 2:00 p.m. | ESPN y Disney + Argentina : 4:00 p.m. | Fox Premium y Disney +

: 4:00 p.m. | Fox Premium y Disney + México : 1:00 p.m. | Caliente TV y Amazon Prime

: 1:00 p.m. | Caliente TV y Amazon Prime Estados Unidos : 2:00 p.m. | ESPN Deportes, TUDN y DAZN

: 2:00 p.m. | ESPN Deportes, TUDN y DAZN España: 9:00 p.m. | Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

Haaland busca otro récord histórico en Champions

El City llega lanzado en la Premier League y con un Erling Haaland en estado de gracia. El delantero noruego acumula cinco goles en apenas cuatro partidos de liga, incluidos dos contra el Manchester United el pasado fin de semana. En la Champions League, su registro es aún más impactante: 49 tantos en 48 partidos. Si marca frente al Napoli, se convertirá en el jugador más rápido en alcanzar los 50 goles en la competición, superando el récord de Ruud van Nistelrooy, quien lo logró en 62 encuentros.

Además, el equipo de Pep Guardiola llega con una racha de 21 partidos invicto en casa durante la fase de grupos de la Champions. Una estadística que convierte este choque en un enorme desafío para un Napoli que no ha ganado en sus últimas diez visitas a equipos ingleses en competiciones de la UEFA.

El regreso de De Bruyne y la estrategia de Conte

La presencia de De Bruyne será uno de los atractivos principales de la noche. Tras una década vistiendo la camiseta del City, el belga vuelve a Mánchester, ahora como figura del Napoli. Conte incluso admitió que le pidió consejo sobre cómo funciona el conjunto citizen: “Le he preguntado algunas cosas, ya que trabajó durante diez años con un gran entrenador. Esta vez, seremos como alumnos que vienen a jugar contra sus profesores”, expresó.

El DT italiano planea un esquema 4-1-4-1 con Stanislav Lobotka como escudo defensivo y con Højlund, cedido por el United, acompañado en ataque por los ofensivos De Bruyne, McTominay y Politano. Mientras tanto, Guardiola sigue jugando al despiste con su alineación, con dudas sobre si apostará por Doku y Bobb en las bandas en lugar de Bernardo Silva y Savinho.

Un duelo cargado de reencuentros

La noche en el Etihad también tendrá el morbo del regreso de otras caras conocidas para el público inglés. Junto a De Bruyne, estarán en el Napoli el exvolante del United Scott McTominay y el delantero danés Rasmus Højlund, quien también militó en Old Trafford. Para los hinchas locales, este será un partido que mezcla emoción, nostalgia y expectativa por ver cómo responde su equipo ante un Napoli renovado y con viejos conocidos de la Premier.