América de Cali afronta un nuevo reto internacional este jueves 9 de abril cuando visite a Macará en el estadio Bellavista de Ambato, en un duelo programado para las 7:30 p.m. (hora Colombia). El conjunto escarlata, bajo la dirección de David González, llega golpeado tras su reciente derrota 2-0 frente a Cúcuta Deportivo en la Liga BetPlay, resultado que aumentó la presión en el entorno del equipo.

Macará vs América: canales de televisión y plataformas Online HOY EN VIVO

Horario:

Colombia, Perú y Ecuador: 7:30 p.m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 9:30 p.m.

Televisión y Streaming:

DirecTV

DGO (plataforma streaming)

América busca recomponer el camino en la Sudamericana

El debut en la Copa Sudamericana representa una gran oportunidad para América de Cali de cambiar la cara y recuperar confianza. Más allá del tropiezo reciente en el torneo local, el equipo vallecaucano sabe que iniciar con victoria en fase de grupos puede marcar el rumbo de su participación internacional.

El objetivo es claro: competir con intensidad desde el primer minuto y aprovechar este escenario para reencontrarse con su mejor versión futbolística.

Macará también llega con urgencias

El panorama del conjunto ecuatoriano no es muy distinto. Macará viene de caer 0-1 ante Aucas en su liga, resultado que también genera dudas en su rendimiento reciente.

Esto convierte el partido en un duelo de equipos necesitados, donde ambos buscarán sacudirse rápidamente y sumar tres puntos que les permitan tomar impulso en el certamen continental.

La visión de David González para este partido

El entrenador de América de Cali dejó claras las claves del trabajo previo al compromiso:

“Se ha hecho énfasis en mantener esa confianza arriba, hemos hecho un par de sesiones de video de situaciones que nos pueden dar ventaja en este partido, de situaciones que podemos explotar a Macará, y es simplemente no dejarnos superar como en ese partido que tuvimos en Cúcuta”.

Además, resaltó la importancia del contexto internacional:

“Debemos entender el potencial y la magnitud de lo que empezamos a competir en este partido y simplemente debemos salir con esa actitud para poder realizar un buen partido”.

Un rival que exige atención táctica

Sobre Macará, el cuerpo técnico escarlata tiene claro el tipo de desafío que enfrentará:

“Macará es un equipo que transita muy bien, no es el más presionante, pero cuando lo hace puede generar problemas. Tiene jugadores rápidos y peligro por los costados, con extremos e interiores que debemos controlar”.

La clave para América estará en mantener el orden defensivo y aprovechar los espacios que pueda dejar el rival en transición.

Un inicio que puede marcar el rumbo

Este compromiso no solo abre la participación de ambos equipos en la Copa Sudamericana, sino que también representa una oportunidad para cambiar sensaciones en medio de momentos irregulares.

Sumar de a tres en Ambato podría ser el impulso necesario para encarar lo que viene con mayor confianza y ambición.