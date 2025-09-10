El nombre de Luis Javier Suárez se volvió tendencia tras la goleada de la Selección Colombia a Venezuela en la última fecha de la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026. El delantero samario fue titular y firmó una actuación histórica al marcar cuatro goles en Maturín, consolidándose como uno de los nuevos referentes ofensivos de la Tricolor.

Más allá de su presente en Europa y del fichaje estrella por el Sporting Clube de Portugal, muchos se preguntan por sus vínculos con el Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Suárez tiene una historia particular: apenas jugó unos pocos partidos en la B, es hincha de un club tradicional de su ciudad natal y ya confesó cuál sería su elección si algún día regresa a jugar en Colombia.

El equipo del FPC en el que jugó Luis Javier Suárez

La carrera de Luis Javier Suárez no se consolidó en Colombia. Su paso por el Fútbol Profesional Colombiano fue breve y se limitó a la Segunda División. En 2016 disputó ocho partidos con Leones, equipo que en ese momento competía en la categoría B.

Ese corto periodo fue el punto de partida para dar el salto al fútbol europeo. Desde entonces, Suárez desarrolló prácticamente toda su carrera fuera del país, pasando por clubes de España, Francia y ahora Portugal.

El equipo colombiano del que es hincha Luis Suárez Charris

Luis Javier Suárez nació el 2 de diciembre de 1997 en Santa Marta, y como muchos futbolistas de la región, creció alentando al club de su tierra: el Unión Magdalena que, curiosamente, para ese momento estaba en Segunda División.

En varias entrevistas ha dejado claro que su corazón es del «Ciclón» y que siente un profundo cariño por el equipo de la capital del Magdalena. Aunque nunca jugó en sus filas, su identificación con el Unión refleja la conexión con sus raíces y la influencia de su ciudad natal en su carrera.

El equipo en el que le gustaría jugar en el FPC

En entrevista con Gol Caracol en mayo del año en curso, Luis Javier Suárez reveló cuál sería su elección si algún día llegara a jugar en el fútbol colombiano:

“Si algún día llego al FPC elegiría al Unión Magdalena o a Junior de Barranquilla. Hay que tener sentido de pertenencia porque somos costeños; cuando subo cosas del Unión, Carlos Bacca me escribe y me dice: ‘Que va, si tú eres del Junior’”.

Con estas palabras, el delantero mostró su sentido de pertenencia con la región Caribe y abrió la puerta a un futuro vínculo con alguno de estos dos equipos históricos del país.

El presente goleador de Luis Javier Suárez en Europa

Más allá de sus vínculos con el FPC, la carrera de Suárez está en pleno auge en Europa. Tras una temporada histórica en el Almería, en la que anotó 31 goles y dio 8 asistencias en 43 partidos, fue fichado por el Sporting Clube de Portugal por más de 22 millones de euros.

En el inicio de su etapa en Portugal ya suma goles y asistencias, confirmando que puede ser protagonista en una liga de alto nivel y en competiciones internacionales.

Luis Javier Suárez y sus goles con la Selección Colombia

El gran salto de Suárez al reconocimiento internacional llegó con la Selección. En apenas su sexto partido con la Tricolor, fue titular contra Venezuela y se despachó con un póker de goles, convirtiéndose en el gran protagonista del cierre de la Eliminatoria (victoria 3-6) y en uno de los héroes de la clasificación al Mundial 2026.

Ese rendimiento no solo lo confirmó como una opción real en la delantera colombiana, también lo posicionó como uno de los nombres a seguir en el camino hacia la Copa del Mundo.

La identidad caribeña de Luis Javier Suárez

Su historia está marcada por el sentido de pertenencia a la región Caribe. De Santa Marta al Unión Magdalena, pasando por el guiño al Junior de Barranquilla, Suárez deja claro que sus raíces costeñas están presentes en cada paso de su carrera.

Su breve paso por Leones, el equipo de su infancia como hincha y sus preferencias futuras en el FPC forman parte de una historia que lo conecta con Colombia, incluso habiendo construido su carrera principalmente en Europa.