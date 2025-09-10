La Selección Colombia vivió una de sus noches inolvidables en las Eliminatorias. En Maturín, la Tricolor goleó 6-3 a Venezuela en el cierre del certamen y aseguró su presencia en la próxima Copa del Mundo. El gran protagonista fue Luis Javier Suárez, delantero samario que firmó una actuación histórica con 4 goles.

Con apenas unos pocos partidos con la camiseta nacional, Suárez se convirtió en figura total de la jornada y dejó su nombre grabado en la historia de las Eliminatorias sudamericanas. Más allá del triunfo, su póker de anotaciones vino acompañado de estadísticas que lo colocan al lado de leyendas del continente.

1- Primer colombiano en marcar 4 goles en un partido

Luis Javier Suárez hizo historia al convertirse en el primer jugador colombiano en anotar cuatro goles en un mismo partido- ¡Y lo hizo en uno oficial de Eliminatorias! Nunca antes, ni Radamel Falcao, ni Arnoldo Iguarán, ni James Rodríguez, ni nadie, habían conseguido esa marca.

Con su póker en Maturín, el delantero rompió una barrera que parecía imposible en el fútbol colombiano, consolidándose como una figura inesperada pero determinante en el camino hacia el Mundial 2026.

2- Pasaron 14 años para volver a ver un póker en Eliminatorias de la Conmebol

El impacto de los 4 goles de Suárez Charris se entiende mejor al revisar la historia de las Eliminatorias sudamericanas. Hacía 14 años que un futbolista no lograba marcar cuatro goles en un mismo partido del certamen.

El último en hacerlo había sido otro Luis Suárez, el delantero uruguayo, que en 2011 firmó un póker contra Chile en Montevideo. Desde entonces, nadie había repetido la hazaña hasta la noche en la que el colombiano brilló en Maturín.

3- Luis Suárez, segundo jugador en marcar 4 goles en un partido de Eliminatoria como visitante

La actuación de Luis Javier Suárez tuvo un ingrediente adicional que la hace todavía más especial: se convirtió en el segundo jugador en toda la historia de las Eliminatorias Conmebol en marcar cuatro goles en condición de visitante.

El único antecedente databa del año 2000, cuando Romário anotó cuatro tantos en Maracaibo frente a Venezuela. Más de dos décadas después, el delantero samario repitió la hazaña, también contra la Vinotinto, esta vez en el estadio Monumental de Maturín.

4- Suárez Charris, sexto futbolista en la historia con 4 goles en un partido de Eliminatorias Conmebol

Luis Javier Suárez también pasó a integrar un listado muy exclusivo. Con su póker ante Venezuela, se convirtió en el sexto futbolista en la historia de las Eliminatorias Conmebol en marcar cuatro o más goles en un mismo encuentro.

La lista de nombres es legendaria:

Zico (Brasil) en 1977.

en 1977. Careca (Brasil) en 1989.

en 1989. Iván Zamorano (Chile) en 1997, con cinco goles.

en 1997, con cinco goles. Romário (Brasil) en 2000.

en 2000. Luis Suárez (Uruguay) en 2011.

en 2011. Luis Suárez (Colombia) en 2025.

El delantero samario ya comparte espacio con algunos de los mejores atacantes de la historia del fútbol sudamericano.

La hazaña que cambia la historia de Luis Javier Suárez

El póker de goles ante Venezuela no solo le dio a Colombia una victoria clave. También cambió el lugar de Luis Javier Suárez en la Selección. Hasta ese momento, era un delantero de rotación, sin goles oficiales. Con su actuación en Maturín pasó a ser referente de la ofensiva nacional y protagonista de la clasificación al Mundial 2026.

Además, su explosión se dio en un contexto perfecto: con 27 años y en la madurez de su carrera, después de brillar en el Almería y dar el salto al Sporting Clube de Portugal, Suárez tiene ahora la oportunidad de consolidarse como uno de los grandes atacantes de la región.

Luis Suárez y su legado en las Eliminatorias

La historia de Luis Javier Suárez ya no podrá contarse sin mencionar su hazaña contra Venezuela. Cuatro goles en un mismo partido, registros que lo colocan junto a Romário, Zamorano y Zico, y la marca de ser el primer colombiano en lograrlo hacen que su nombre quede eternizado en la Eliminatoria Conmebol.

De un delantero poco mencionado en el radar local a figura total de la Selección Colombia, el samario escribió un capítulo dorado que lo proyecta como uno de los grandes protagonistas del próximo Mundial.