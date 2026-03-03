La temporada de Luis Javier Suárez en Portugal sigue acumulando actuaciones determinantes. Esta vez fue en la ida de la semifinal de la Copa de Portugal, un escenario exigente en el que el delantero colombiano volvió a marcar la diferencia para el Sporting Clube. Su gol fue el único del partido frente al FC Porto, suficiente para asegurar una victoria clave en la serie (1-0).

El tanto llegó a los 62 minutos, con una ejecución precisa desde el punto penal ante el arquero Diogo Costa. Un remate seguro que confirmó la confianza con la que atraviesa la temporada y que elevó sus números personales a una cifra impresionante: 38 partidos, 30 goles y 4 asistencias en su primer año con el Sporting.

El gol de Luis Javier Suárez que definió la ida de la semifinal ante Porto

El duelo entre Sporting y Porto en la Copa de Portugal se resolvió con un momento de máxima tensión. Tras un partido equilibrado y de alta intensidad, el Sporting encontró la oportunidad desde el punto penal. Luis Javier Suárez asumió la responsabilidad y ejecutó con serenidad.

Su definición fue precisa, imposible para Diogo Costa, uno de los porteros más destacados del fútbol portugués. Ese gol no solo le dio ventaja al Sporting en la serie, sino que reafirmó la capacidad del colombiano para aparecer en los momentos decisivos. En partidos grandes, Suárez sigue demostrando que puede marcar la diferencia.

Los números de Luis Javier Suárez en su primera temporada en Sporting Clube de Portugal

Las estadísticas explican por qué el rendimiento del delantero colombiano está siendo considerado uno de los más destacados del fútbol portugués en la temporada. En 38 partidos oficiales con el Sporting, ya suma 30 goles y 4 asistencias, cifras que reflejan una productividad ofensiva extraordinaria.

Su distribución goleadora en las diferentes competencias es la siguiente:

Liga portuguesa: 22 goles

22 goles Champions League: 4 goles

4 goles Copa de Portugal: 3 goles

3 goles Copa de la Liga de Portugal: 1 gol

1 gol Supercopa de Portugal: sin goles

Estos registros muestran que su impacto no se limita a un solo torneo. Suárez ha sido determinante en prácticamente todas las competencias que ha disputado el Sporting durante la campaña.

Luis Suárez, liderazgo en la tabla de goleadores de la liga portuguesa

Uno de los aspectos más destacados de su temporada es su dominio en la Primeira Liga. Con 22 goles, Luis Javier Suárez se mantiene como el máximo anotador del campeonato. En la clasificación de goleadores supera por dos tantos a Vangelis Pavlidis, delantero del Benfica, y por cinco goles a Yan Begraoui, atacante del Estoril Praia.

Ese liderazgo goleador es el resultado de una temporada de regularidad absoluta. Suárez ha marcado en distintos momentos del torneo y ante rivales de diferentes características, consolidándose como el principal referente ofensivo del Sporting.

Luis Suárez, también en la cima de los goleadores de la Copa de Portugal

El gol ante Porto también tuvo impacto en la tabla de goleadores de la Taça de Portugal. Con ese tanto, Luis Javier Suárez alcanzó los 4 goles en el torneo, cifra que lo ubica en la cima de la clasificación junto a Samu Aghehowa.

Este dato refuerza su protagonismo en los partidos decisivos del Sporting. El colombiano no solo lidera la producción ofensiva del equipo en liga, sino que también aparece con frecuencia en las rondas definitivas de las copas nacionales.

Un delantero determinante para la temporada del Sporting

La campaña de Luis Javier Suárez se explica por su capacidad para combinar regularidad y protagonismo en momentos clave. Sus goles no solo incrementan estadísticas personales, sino que han sido determinantes para el rendimiento del Sporting en los torneos que disputa.

Con 30 goles en su primera temporada en Portugal, el delantero colombiano se ha consolidado como una de las grandes figuras del equipo. Su actuación ante Porto en la Copa de Portugal fue una nueva muestra de su impacto: un partido exigente, un gol decisivo y otro capítulo brillante en una campaña que sigue sumando cifras de lujo.