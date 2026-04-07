Luis Díaz volvió a dejar su huella en una de las noches más importantes del fútbol europeo. El delantero colombiano anotó en el estadio Santiago Bernabéu durante el partido entre Bayern Múnich y Real Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-26, un gol que confirma el gran momento que atraviesa en su primera temporada con el club alemán.

La anotación llegó sobre el final del primer tiempo. En una jugada ofensiva del Bayern, Díaz encontró el espacio dentro del área y definió con precisión para vencer al arquero Andriy Lunin, abriendo el marcador en un escenario histórico del fútbol mundial. El tanto no solo representó una ventaja parcial para el equipo dirigido por Vincent Kompany, sino también otro capítulo destacado en la campaña del colombiano en la competición europea.

El gol de Luis Díaz a Real Madrid en el Bernabéu

El partido entre Bayern Múnich y Real Madrid tenía un ritmo intenso desde los primeros minutos. Ambos equipos buscaron imponer su estilo, conscientes de que se trataba de un duelo de alto nivel en la Champions League.

Cuando el primer tiempo parecía acercarse al descanso sin goles, apareció Luis Díaz para romper el equilibrio. El colombiano aprovechó una jugada ofensiva del Bayern, asistencia precisa de Serge Gnabry y definió con precisión ante la salida del arquero Andriy Lunin. La definición fue certera, demostrando nuevamente su capacidad para aparecer en momentos clave. Así se vio en ESPN.

¡¡CLARO GUAJIRO!! LUCHO DÍAZ SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ TRAS UNA GRAN JUGADA PARA EL 1-0 DE BAYERN MUNICH VS. REAL MADRID. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LNzizSldEx — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026

El gol tuvo un significado especial: marcar en el Santiago Bernabéu en una instancia de eliminación directa es un logro reservado para futbolistas capaces de asumir la presión de los grandes escenarios. Díaz lo hizo con personalidad, reafirmando su importancia en el equipo bávaro.

Luis Díaz en la Champions League 2025-26 con el Bayern

El tanto ante Real Madrid amplía el registro del colombiano en la Champions League de esta temporada. Hasta el momento, sus estadísticas en el torneo son:

9 partidos disputados

5 goles

3 asistencias

Desde el inicio de la competición, Luis Díaz ha sido titular habitual en el Bayern Múnich y una de las principales armas ofensivas del equipo. Su aporte ha sido constante tanto en la fase de liga como en las rondas eliminatorias. Estas cifras reflejan su crecimiento en el máximo torneo de clubes del fútbol europeo y su capacidad para responder en partidos de alta exigencia.

Los goles de Luis Díaz en la Champions League

El colombiano ha marcado ante rivales importantes en esta edición de la Champions League, lo que resalta aún más el valor de sus anotaciones. Sus cinco goles se distribuyen de la siguiente manera:

Club Brugge: gol en la fase de liga que ayudó al Bayern a sumar puntos clave.

gol en la fase de liga que ayudó al Bayern a sumar puntos clave. PSG: doblete en una actuación memorable frente al vigente campeón europeo.

doblete en una actuación memorable frente al vigente campeón europeo. Atalanta: gol en la serie de octavos de final que contribuyó al avance del equipo.

gol en la serie de octavos de final que contribuyó al avance del equipo. Real Madrid: anotación en el Santiago Bernabéu durante los cuartos de final.

Cada uno de estos goles ha tenido relevancia en el camino del Bayern dentro del torneo, demostrando la capacidad de Díaz para aparecer en momentos decisivos.

Las asistencias de Luis Díaz en Champions League

Además de su aporte goleador, Luis Díaz ha sido fundamental generando oportunidades para sus compañeros. Sus tres asistencias en el torneo evidencian su evolución como un jugador ofensivo completo.

PSV Eindhoven: asistencia para el gol de Harry Kane.

asistencia para el gol de Harry Kane. Atalanta (ida): asistencia de taco para el gol de Nicolas Jackson, una jugada que fue ampliamente destacada por su creatividad.

asistencia de taco para el gol de Nicolas Jackson, una jugada que fue ampliamente destacada por su creatividad. Atalanta (vuelta): pase para el gol de Lennart Karl.

Estas acciones muestran que el colombiano no solo se destaca como finalizador, sino también como creador de juego dentro del esquema ofensivo del Bayern.

La temporada de Luis Díaz con Bayern Múnich

El gol ante Real Madrid también se suma a una temporada extraordinaria del colombiano en el fútbol alemán. En lo que va de la campaña, Luis Díaz registra:

40 partidos disputados

23 goles

15 asistencias

Estos números lo posicionan como uno de los jugadores más influyentes del Bayern Múnich en todas las competiciones. Su capacidad para participar directamente en goles ha sido determinante para el rendimiento del equipo durante el curso.

Desde su llegada al club bávaro, Díaz ha demostrado una adaptación inmediata al estilo de juego de la Bundesliga y a las exigencias del fútbol europeo. Su velocidad, habilidad en el uno contra uno y eficacia frente al arco lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales.