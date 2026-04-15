Luis Díaz firmó uno de los capítulos más memorables de su carrera en la UEFA Champions League. El delantero colombiano fue determinante en la serie de cuartos de final entre Bayern Múnich y Real Madrid, marcando en ambos partidos y siendo protagonista directo de la clasificación del equipo alemán a las semifinales del torneo.

El guajiro apareció en los momentos más importantes de la eliminatoria. Primero marcó en el Bernabéu en el partido de ida, y luego volvió a aparecer en el duelo de vuelta con un gol decisivo en los minutos finales. Su actuación no solo confirmó su gran temporada con el Bayern, sino que también lo consolidó como uno de los jugadores más influyentes del club en el máximo torneo europeo.

El gol de Luis Díaz en el Bernabéu que abrió la serie

La eliminatoria comenzó en el estadio Santiago Bernabéu, un escenario histórico del fútbol mundial. Allí fue Luis Díaz quien abrió el marcador en el partido de ida. El colombiano apareció con una definición precisa para vencer al arquero Andriy Lunin y adelantar al Bayern Múnich en el marcador.

Ese tanto fue clave para que el equipo alemán se llevara la victoria por 1-2 en un partido que exigía máxima concentración ante uno de los rivales más fuertes del torneo. Marcar en el Bernabéu en una instancia de eliminación directa de Champions League es un logro significativo para cualquier futbolista. Para Díaz representó un paso más en una temporada extraordinaria en la que ha sido protagonista constante.

El gol de Luis Díaz para eliminar a Real Madrid en Allianz Arena

Si el gol en el Bernabéu había sido importante, el que marcó en el partido de vuelta fue aún más decisivo. El Bayern Múnich llegó al encuentro de vuelta con una ventaja mínima, pero el Real Madrid logró reaccionar durante el partido y emparejó la eliminatoria. El marcador estaba 2-3 para los españoles y el global igualado cuando apareció Luis Díaz.

En el minuto 89, cuando el tiempo se agotaba, el colombiano recibió el balón y sacó un potente derechazo que volvió a vencer la resistencia de Andriy Lunin. El gol significó el 3-3 en el partido y empezar a sellar la clasificación del Bayern Múnich a las semifinales del torneo.

Fue una acción que confirmó la capacidad del guajiro para aparecer en los momentos más importantes. Con esa anotación, el Bayern completó cinco goles en la serie. Después hizo otro en la serie (victoria 4-3) que dejó fuera al Real Madrid, uno de los clubes más exitosos de la historia de la Champions.

Luis Díaz en la Champions League 2025-26 con Bayern Múnich

El gol ante Real Madrid amplía el registro del colombiano en la Champions League de esta temporada. Hasta ahora, sus estadísticas en el torneo son:

10 partidos disputados

6 goles

3 asistencias

Desde el inicio de la competición, Luis Díaz ha sido titular habitual en el Bayern Múnich y una de las principales armas ofensivas del equipo dirigido por Vincent Kompany. Su rendimiento ha sido constante tanto en la fase de liga como en las rondas eliminatorias. Los números reflejan su crecimiento en el máximo torneo de clubes del fútbol europeo y su capacidad para responder en escenarios de máxima exigencia.

Los goles de Luis Díaz en la Champions League

El colombiano ha marcado ante rivales importantes en esta edición de la Champions League, algo que aumenta el valor de sus anotaciones. Sus goles en el torneo han llegado frente a:

Club Brugge: gol en la fase de liga que ayudó al Bayern a sumar puntos importantes.

gol en la fase de liga que ayudó al Bayern a sumar puntos importantes. PSG: doblete en una actuación memorable frente al vigente campeón europeo.

doblete en una actuación memorable frente al vigente campeón europeo. Atalanta: gol en la serie de octavos de final que contribuyó al avance del equipo.

gol en la serie de octavos de final que contribuyó al avance del equipo. Real Madrid: anotación en el Santiago Bernabéu durante los cuartos de final y otro gol decisivo en el partido de vuelta en Allianz Arena.

Luis Díaz lidera al Bayern rumbo a las semifinales

La clasificación del Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League tiene en Luis Díaz a uno de sus principales responsables. El colombiano no solo ha aportado goles y asistencias, sino también intensidad, desequilibrio y liderazgo en el frente de ataque.

Sus actuaciones ante rivales como PSG, Atalanta y ahora Real Madrid muestran que está preparado para competir al más alto nivel del fútbol europeo. El próximo desafío para el Bayern será enfrentar nuevamente al PSG en semifinales, una serie que promete emociones y en la que Luis Díaz volverá a ser una de las principales esperanzas ofensivas del equipo alemán.