Luis Díaz, quien vive su primera temporada en el Bayern Múnich, se encargó de protagonizar un nuevo capítulo dorado para los futbolistas colombianos en la Bundesliga. En la contundente victoria 5-1 ante Hoffenheim, el extremo guajiro marcó una tripleta que lo inscribió en un grupo muy selecto.

Fue una noche completa para el exjugador de Junior, Porto y Liverpool. Anotó 3 de los 5 goles del equipo bávaro, en un recital de velocidad, definición y contundencia. Las anotaciones llegaron en momentos clave del partido, todas ante el arquero Oliver Baumann, para sentenciar un juego que lo tuvo como protagonista absoluto.

Tripletas de colombianos en la Bundesliga

El logro de Luis Díaz toma una dimensión aún más grande al considerar lo que representa en el contexto histórico del fútbol colombiano. Solo un jugador nacional había logrado un triplete en la Bundesliga antes: James Rodríguez. El talentoso mediocampista cucuteño lo hizo en marzo de 2019, también vistiendo la camiseta del Bayern Múnich, en una goleada 6-0 sobre Mainz. En aquella ocasión, las víctimas de James fueron tres tantos marcados al arquero Florian Müller.

Ahora, con esta nueva actuación estelar, Luis Díaz se suma a esa marca exclusiva. El dato no es menor: son los únicos dos colombianos que han conseguido tripletas en una de las ligas más importantes del mundo, y lo han hecho con el club más poderoso de Alemania.

Una temporada brillante para Luis Díaz en Alemania

Este hito individual llega en el marco de una temporada absolutamente brillante para el guajiro. Tras su llegada al Bayern por 75 millones de euros, se ha convertido rápidamente en una pieza fundamental en el esquema de Vincent Kompany. Su capacidad para desbordar, asistir y, ahora más que nunca, definir, lo han consolidado como uno de los jugadores más determinantes del equipo.

Con su actuación ante Hoffenheim, Luis Díaz alcanzó los siguientes números con el Bayern Múnich en todas las competiciones:

30 partidos disputados

17 goles marcados

11 asistencias entregadas

Estas cifras se reparten de la siguiente forma:

Bundesliga : 20 partidos, 12 goles y 9 asistencias

: 20 partidos, 12 goles y 9 asistencias Champions League : 6 partidos, 3 goles y 1 asistencia

: 6 partidos, 3 goles y 1 asistencia Copa de Alemania : 3 partidos, 1 gol y 1 asistencia

: 3 partidos, 1 gol y 1 asistencia Supercopa de Alemania: 1 partido, 1 gol

Además de lo individual, en lo colectivo el Bayern ha sido una máquina de victorias con Lucho en cancha, acumulando una campaña impresionante que lo tiene peleando todos los títulos.

James y Luis Díaz: dos referentes que podrían coincidir en el Mundial

Más allá de lo simbólico de compartir una marca, lo de Luis Díaz y James Rodríguez en Alemania podría tener una proyección aún más emocionante. Ambos jugadores siguen siendo importantes para la Selección Colombia y, si las condiciones se mantienen, podrían estar juntos en el Mundial de 2026.

James fue clave en el ciclo de Néstor Lorenzo rumbo al certamen y Luis Díaz se ha consolidado como el máximo referente del equipo. La posibilidad de verlos compartiendo cancha, experiencia y liderazgo en la máxima cita del fútbol, mientras siguen sumando capítulos épicos en sus clubes, es una ilusión creciente para todo un país.

Colombia y Bayern: una combinación que deja huella en la Bundesliga

Que dos de los mejores futbolistas colombianos del siglo XXI hayan hecho historia en el mismo club, con la misma camiseta, en la misma liga y con la misma hazaña, es más que una anécdota. Es una muestra del talento, la calidad y el impacto que los jugadores del país están dejando en los más altos niveles del fútbol mundial.

Luis Díaz y James Rodríguez ya tienen en común algo que ningún otro colombiano ha conseguido en Alemania. Y ahora, con el Mundial de 2026 en el horizonte y un Bayern Múnich que parece imparable con Lucho como figura, todo indica que la historia aún tiene muchas páginas por escribirse.