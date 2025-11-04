Luis Díaz sigue escribiendo páginas doradas en el fútbol europeo. En la visita del Bayern Múnich a Paris Saint‑Germain por la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League, el guajiro firmó uno de sus partidos más memorables: doblete ante el arquero Lucas Chevalier, con goles a los minutos 4 y 32. Aunque fue expulsado al cierre del primer tiempo, su impacto fue suficiente para dejar huella en el torneo y cambiar la historia de los goleadores colombianos.

Con esas dos anotaciones, Lucho Díaz llegó a 14 goles en Champions League, superando a Jackson Martínez (13) y Radamel Falcao García (12). Un nuevo registro que lo convierte en el máximo artillero colombiano en la historia del certamen, consolidando su lugar entre los futbolistas más influyentes del continente.

Ranking actualizado de goleadores colombianos en Champions League

Después del doblete de Luis Díaz al PSG, el listado actualizado de goleadores colombianos en la Champions League, sin contar fases previas, queda así:

LUIS DÍAZ – 14 GOLES Jackson Martínez – 13 goles Radamel Falcao García – 12 goles Duván Zapata – 8 goles Luis Fernando Muriel – 5 goles

El nuevo orden refleja una evolución natural del fútbol colombiano en Europa. Tres generaciones distintas -encabezadas por Falcao, Jackson y ahora Díaz- han marcado presencia en el torneo más prestigioso del mundo a nivel de clubes.

Los goles de Luis Díaz en Champions con tres equipos diferentes

Uno de los datos más destacados en la trayectoria europea de Luis Díaz es su capacidad para marcar con distintos clubes. Sus 14 anotaciones están repartidas de la siguiente manera:

FC Porto: 5 goles

5 goles Liverpool FC: 6 goles

6 goles Bayern Múnich: 3 goles

Esta distribución muestra la consistencia del guajiro a lo largo de su carrera. En tres ligas diferentes, con estilos tácticos distintos, Díaz ha mantenido su olfato goleador, siendo pieza clave en cada uno de los equipos donde ha jugado.

El doblete ante PSG: una noche de impacto europeo

El enfrentamiento entre Bayern Múnich y PSG era uno de los más esperados de la jornada. Y en apenas 45 minutos, Luis Díaz se encargó de dejar su firma con un doblete que inclinó la balanza a favor del conjunto bávaro.

Aunque su expulsión al final del primer tiempo le impidió completar el partido, el daño ya estaba hecho. Díaz fue el protagonista absoluto de la primera parte y el jugador más determinante en la victoria del Bayern, que mantuvo su invicto en el torneo y dio un paso firme hacia la clasificación.

Un colombiano en el podio histórico de la Champions

El registro de Luis Díaz tiene un significado especial. Ahora lidera en solitario la tabla de goleadores nacionales en Champions. Antes, Jackson Martínez había alcanzado los 13 tantos con el Porto, mientras que Falcao García -uno de los símbolos del fútbol colombiano- se mantuvo con 12.

Ahora, el extremo del Bayern no solo los supera, sino que lo hace con margen de crecimiento. Con el ritmo que lleva y la frecuencia de partidos en el torneo, Luis Díaz podría ampliar su ventaja en las próximas jornadas.

El aporte de Luis Díaz al Bayern Múnich

En su primera temporada con el Bayern Múnich, Díaz ha sido mucho más que un refuerzo: es una pieza esencial en el esquema de Vincent Kompany. Ha participado en la mayoría de partidos oficiales del equipo, marcando en Bundesliga, Supercopa, Copa de Alemania y Champions League.

A nivel individual acumula 11 goles y 5 asistencias en 16 partidos, siendo el complemento ideal de Harry Kane y Michael Olise en el tridente ofensivo más productivo del mundo. Su doblete en Champions llega para confirmar su estado de forma y su peso en el fútbol europeo.

Un logro que inspira al fútbol colombiano

Cada gol de Luis Díaz en Champions es un paso más para el fútbol colombiano. Su historia, forjada desde las canchas de La Guajira hasta los estadios más grandes de Europa, simboliza el crecimiento del talento nacional. Con este nuevo récord, Díaz se convierte en un referente para las generaciones que vienen detrás y en un embajador del fútbol cafetero en el máximo nivel.