Luis Díaz está viviendo la temporada con mejores cifras de su carrera profesional. Lo hace en su primer año con el Bayern Múnich, en un entorno que muchos veían como un reto, y en el que está respondiendo con goles, asistencias y actuaciones decisivas.

En su más reciente presentación, Luchito fue titular en los cuartos de final de la Copa de Alemania ante RB Leipzig y volvió a marcar. Lo hizo en el segundo gol del equipo bávaro, que terminó venciendo 2-0 y asegurando su paso a la semifinal del certamen, una instancia a la que no llegó en las últimas 4 temporadas.

Este nuevo aporte ofensivo refuerza la idea de que estamos presenciando la campaña más determinante de Luis Díaz en su carrera. Con apenas 31 partidos disputados, ya suma 19 goles y 11 asistencias. Son 30 participaciones directas en goles, algo nunca antes logrado en sus años como profesional, ni en Junior, ni en Porto, ni en Liverpool. Y eso que aún queda mucho por jugar.

Luis Díaz: gol clave en la Copa de Alemania ante Leipzig

La reciente victoria en el torneo copero fue especial por varios motivos. Primero, porque se trataba de un duelo exigente frente a un rival de peso como RB Leipzig. Segundo, porque el Bayern Múnich no había conseguido superar los cuartos de final en las últimas cuatro ediciones de la Copa de Alemania. Y tercero, porque Luis Díaz volvió a ser protagonista en un juego de eliminación directa.

Su anotación fue la segunda del encuentro, sellando el triunfo y garantizando la clasificación del equipo de Vincent Kompany. Con este gol, además, se consolida como una de las piezas ofensivas más confiables del club bávaro. Anota en todos los torneos y se adapta a las diferentes exigencias del calendario.

Los números de Luis Díaz en la temporada con Bayern Múnich

El impacto del colombiano en el Bayern se refleja claramente en las estadísticas. Ha disputado 31 partidos oficiales en lo que va de la temporada 2025-2026, distribuidos en cuatro competiciones: Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y Supercopa. En ese tramo ha logrado:

19 goles

11 asistencias

30 contribuciones directas para gol

En detalle, sus cifras se reparten así:

Bundesliga : 20 partidos, 13 goles, 9 asistencias

: 20 partidos, 13 goles, 9 asistencias Champions League : 6 partidos, 3 goles, 1 asistencia

: 6 partidos, 3 goles, 1 asistencia Copa de Alemania : 4 partidos, 2 goles, 1 asistencia

: 4 partidos, 2 goles, 1 asistencia Supercopa de Alemania: 1 partido, 1 gol

El promedio de contribución por partido es de casi una por juego, una cifra que lo pone a la altura de los grandes delanteros del momento.

Luchito Díaz, superando sus propias marcas históricas

Antes de este ciclo en el Bayern, la mejor temporada de Luis Díaz en cuanto a números había sido la de 2018, cuando jugaba en Junior de Barranquilla. Ese año, en 59 partidos, marcó 16 goles y dio 7 asistencias, para un total de 23 participaciones en goles.

En Europa, su campaña más efectiva había sido la 2024-2025 con el Liverpool, en la que jugó 50 partidos, marcó 17 goles y dio 5 asistencias. También había tenido registros valiosos con Porto, pero ninguno que alcanzara las cifras actuales.

Por eso, lo que está haciendo en Alemania es histórico. No solo ha superado sus propios registros, sino que lo ha hecho en menos partidos, en una liga más exigente, y en un equipo donde la competencia interna es altísima.

El factor Kompany y la evolución del guajiro en el Bayern

Uno de los factores clave en el rendimiento de Luis Díaz es la confianza que le ha brindado Vincent Kompany desde su llegada. El DT lo ha respaldado como titular fijo en el frente de ataque, lo ha puesto en zonas donde puede potenciar su desequilibrio y lo ha empoderado como referente ofensivo. Díaz responde con goles importantes, asistencias decisivas y una regularidad que antes le costaba alcanzar por temas físicos.

También se nota una mejora en su definición. Ha diversificado sus recursos: remata desde afuera, se mueve mejor en el área, cabecea, llega al segundo palo, aparece como falso 9 si se requiere. Esta evolución lo hace más completo y más peligroso para cualquier defensa.

Bayern va por todo y Luis Díaz lidera

En lo colectivo, el Bayern también vive una campaña de ensueño. Es líder en la Bundesliga, está clasificado en la Champions League, jugará la semifinal de la Pokal y ya ganó la Supercopa. El equipo mantiene su poderío y en todas esas competencias ha contado con un Luis Díaz decisivo.

Lo que viene será aún más exigente, pero también ilusionante. Y si se mantiene este nivel, el guajiro no solo terminará firmando su mejor temporada, sino que podría estar encaminándose a ser uno de los mejores futbolistas del mundo en este ciclo. Su nombre ya no es promesa ni revelación. Es figura y referencia.