La Selección Colombia vivió una noche especial en el amistoso premundialista frente a México, que terminó en una contundente victoria 4-0. Más allá del resultado, el partido dejó un hito importante: Luis Díaz alcanzó los 20 goles con la camiseta de la Tricolor, igualando la marca de uno de los grandes ídolos del país, Faustino “el Tino” Asprilla.

Lucho logró esa cifra en 67 partidos disputados, mientras que Asprilla la consiguió en 57 encuentros. Con este registro, ambos comparten el cuarto lugar en la tabla histórica de goleadores de la Selección Colombia, solo por detrás de Radamel Falcao García (36), James Rodríguez (28) y Arnoldo Iguarán (25).

Luis Díaz y el histórico Top 4 de goleadores de la Selección Colombia

La evolución goleadora de Luis Díaz con la Selección Colombia ha sido constante desde su debut. Con 20 tantos, se convierte en uno de los futbolistas más influyentes de la actual generación, y su nombre ya aparece junto al de leyendas como el Tino Asprilla, Falcao, James y Arnoldo Iguarán.

Esta cifra lo ratifica como uno de los referentes ofensivos más importantes de los últimos años. Además, Lucho alcanzó este número en un contexto especial: a las puertas del Mundial 2026, donde Colombia buscará hacer historia nuevamente.

Los goles de Luis Díaz con la Selección Colombia

Los 20 goles de Luis Díaz con la Selección Colombia se reparten en tres competencias principales: amistosos, Eliminatorias y Copa América. Su aporte ha sido clave en momentos determinantes y ante rivales de peso.

Amistosos (4 goles): Corea del Sur, Alemania, Bolivia y México.

Corea del Sur, Alemania, Bolivia y México. Eliminatorias (10 goles): Perú (2), Chile (2), Bolivia (1), Brasil (3), Paraguay (1) y Argentina (1).

Perú (2), Chile (2), Bolivia (1), Brasil (3), Paraguay (1) y Argentina (1). Copa América (6 goles): Brasil (1), Argentina (1), Perú (2), Costa Rica (1) y Panamá (1).

Este desglose refleja no solo su regularidad, sino también su capacidad de responder en partidos grandes. Varios de estos goles llegaron en escenarios de máxima exigencia, como ante Brasil y Argentina.

Luis Díaz y el Tino Asprilla, dos históricos de la Tricolor

Faustino Asprilla es un nombre imborrable en la historia de la Selección Colombia. Su talento, carisma y goles marcaron una época dorada en los años 90. Haber alcanzado su misma cifra goleadora sitúa a Luis Díaz en un lugar privilegiado dentro de la memoria futbolística nacional.

Mientras Asprilla logró sus 20 tantos en 57 partidos, Lucho necesitó 10 encuentros más para igualarlo. Aun así, su promedio goleador es alto para un jugador que, además, asume roles de generación de juego y no exclusivamente de finalización.

Ambos futbolistas representan estilos diferentes, pero comparten una característica esencial: la capacidad de aparecer en los momentos importantes con la camiseta de la Selección.

El top histórico de goleadores de la Selección Colombia

La tabla histórica de goleadores de la Tricolor tiene nombres que marcaron generaciones completas. Luis Díaz ya forma parte de ese listado selecto:

Radamel Falcao García: 36 goles. James Rodríguez: 28 goles. Arnoldo Iguarán: 25 goles. Faustino Asprilla y Luis Díaz: 20 goles. Freddy Rincón: 17 goles Carlos Bacca: 16 goles Teo Gutiérrez y Víctor Aristizábal: 15 goles Adolfo Valencia: 14 goles Iván René Valenciano y Ántony de Ávila: 13 goles

El extremo guajiro, aún en plenitud de su carrera, tiene la posibilidad real de seguir escalando posiciones y, si mantiene su ritmo, acercarse al registro histórico de Falcao.

Goles que marcaron el camino de Luis Díaz en la Tricolor

Algunos de los goles de Luis Díaz han tenido un impacto especial en la historia reciente de la Selección Colombia. Su anotación ante Brasil en Copa América 2021, por ejemplo, fue un golazo que le dio la vuelta al mundo. Lo mismo ocurrió con su actuación frente a Argentina y sus goles en Eliminatorias, que fueron decisivos para sostener la lucha por los cupos mundialistas.

En partidos amistosos también ha dejado huella: ante selecciones de peso como Alemania o México, ha sido determinante. Su rendimiento no depende del contexto; es un jugador que responde igual en torneos oficiales y en preparatorios.

Un goleador que también es figura internacional

El impacto de Luis Díaz no se limita a la Selección Colombia. En el fútbol internacional, su carrera en FC Porto y Liverpool lo consolidaron como uno de los extremos más desequilibrantes de Europa. Ahora en Bayern Múnich está rarificándolo. Su velocidad, regate y pegada lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales.

Esa misma jerarquía es la que pone al servicio del equipo nacional. Cada convocatoria es una oportunidad para reafirmar su rol protagónico y para seguir ampliando su registro goleador, con la mira puesta en el próximo Mundial.

Luis Díaz, un líder en la nueva era de la Selección Colombia

La Selección Colombia atraviesa un proceso en el que nuevas figuras asumen el liderazgo de cara al futuro. Luis Díaz es, sin duda, uno de esos nombres llamados a comandar el ataque nacional en los próximos torneos.

Su registro de 20 goles no solo lo convierte en uno de los máximos goleadores históricos, sino también en un referente de la actual generación. Con 28 años y en pleno pico de rendimiento, tiene margen suficiente para seguir creciendo y romper más récords con la Tricolor.

Lo que viene para Luis Díaz en la Selección Colombia

Con el Mundial a la vuelta de la esquina y varios amistosos preparatorios, Luis Díaz tendrá múltiples oportunidades para aumentar su cuenta goleadora. Superar al Tino Asprilla parece cuestión de tiempo y, si mantiene su ritmo, también podría acercarse al top 3 histórico.

Lucho es hoy uno de los jugadores más determinantes de Colombia y uno de los símbolos de esta era. Su nombre ya está grabado junto al de las grandes leyendas, y su historia aún tiene muchas páginas por escribir con la camiseta amarilla.