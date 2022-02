¡Locura de Queiroz en la semifinal de la Copa África!

Tremendo final para Carlos Queiroz en la Copa África. En la semifinal de Egipto ante Camerún terminó enloquecido y expulsado.

Todo sucedió en los minutos finales. Con el marcador 0-0 y muy cerca de un nuevo alargue para sus dirigidos en el certamen, el exentrenador de la Selección Colombia tuvo una protesta airada ante el árbitro gambiano Bakary Papa Gassama. Lo amonestaron y siguió reclamando hasta que recibió la tarjeta roja- ¡Y explotó! Tuvieron que calmarlo por el subido tono de sus palabras y la intención de acercarse al cuarto árbitro. Los 90 minutos terminaron igualados.

Full audio from Carlos Queiroz meltdown and red card! pic.twitter.com/o5IDTCpSGv

Carlos Queiroz sent off and taking it well pic.twitter.com/Zd25AW2MXJ

— Sean Gillen (@SeanGillen9) February 3, 2022