La Fase 2 de la Copa Libertadores comienza su recorrido y uno de los duelos más llamativos será el que protagonizarán Liverpool y Deportivo Independiente Medellín en el Parque Alfredo Víctor Viera. El compromiso marcará el primer pulso de una serie que promete alta tensión.

El conjunto uruguayo llega golpeado tras caer 2-1 en casa ante Defensor Sporting por el Torneo Uruguayo, resultado que encendió las alarmas y lo obliga a reaccionar ante su gente. Por su parte, el DIM también necesita recuperar sensaciones: en la última jornada de la Liga BetPlay empató 1-1 frente a Deportivo Pereira, dejando dudas en su funcionamiento.

Liverpool vs Medellín: Canales de Televisión y plataformas ONLINE HOY EN VIVO

COLOMBIA: 7:30 p.m. | ESPN y Disney+

7:30 p.m. | ESPN y Disney+ Resto de Sudamérica | ESPN y Disney+

El reto internacional del DIM

Independiente Medellín inicia uno de los desafíos más determinantes del semestre: la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo viajó a Montevideo con la intención de conseguir un resultado favorable que le permita definir la llave en el Atanasio Girardot y avanzar a la tercera ronda previa, último paso antes de la fase de grupos.

El objetivo es claro: competir con personalidad fuera de casa y sostener la serie para cerrarla con el respaldo de su hinchada la próxima semana en Medellín.

Bajas sensibles y variantes obligadas

El cuerpo técnico deberá afrontar el compromiso con ausencias importantes. No fueron convocados José Luis Chunga —quien no está inscrito para esta fase—, Luis Escorcia, Jhan Mena, Daniel Londoño, Daniel Cataño y Yony González. Estas bajas obligan a replantear alternativas tanto en defensa como en el frente de ataque, poniendo a prueba la profundidad de la nómina.

Restrepo ha trabajado en distintas variantes tácticas, consciente de que la serie se juega a 180 minutos y que un detalle puede marcar la diferencia.

DIM: itinerario exigente y calendario apretado

Tras el duelo en Montevideo, el DIM permanecerá la noche del martes en territorio uruguayo y regresará a Colombia el miércoles 18 de febrero vía Panamá. El plan contempla pernoctar en Bogotá y entrenar allí el jueves antes de viajar a Villavicencio para enfrentar a Llaneros por la fecha 8 de la Liga BetPlay.

La seguidilla de compromisos representa un reto físico considerable. El club intentó aplazar el partido ante Llaneros, pero la solicitud fue rechazada, lo que obliga a una gestión cuidadosa de cargas para evitar desgaste y lesiones.

Restrepo, ante una serie determinante

En la rueda de prensa previa, Alejandro Restrepo destacó la relevancia del momento que atraviesa el club y la oportunidad que representa esta serie internacional. El entrenador confía en la base del plantel y en los refuerzos que se han sumado para potenciar la competencia interna.

No obstante, el resultado global ante Liverpool podría incidir directamente en la evaluación del proyecto deportivo. Aunque la reciente victoria ante Cúcuta dio oxígeno, el rendimiento internacional será clave para consolidar su continuidad en el banquillo.

Liverpool vs Medellín: probables formaciones

Liverpool FC:

Martín Campaña; Facundo Perdomo, Enzo Castillo, Santiago Laquidain o Agustín Cayetano, Diego Romero; Matías Mir, Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde, Ezequiel Olivera; Ramiro Degregorio y Facundo Barceló.

Entrenador: Camilo Speranza

Independiente Medellín:

Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz; Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno, Diego Moreno, Francisco Chaverra; John Montaño y Francisco Fydriszewski.

Entrenador: Alejandro Restrepo Mazo