Lionel Messi volvió a escribir su nombre en lo más alto del fútbol mundial. Con la conquista de la MLS Cup 2025 con Inter Miami, el argentino alcanzó los 48 títulos oficiales, consolidándose -aún más- como el jugador con más trofeos en toda la historia. Su actuación en la final, con dos asistencias en la victoria 3-1 sobre Vancouver Whitecaps, fue una nueva demostración de vigencia, liderazgo y determinación en un tramo de su carrera que no deja de sorprender.

El recorrido de Messi es irrepetible: títulos en cuatro etapas distintas (Barcelona, PSG, Inter Miami y la Selección Argentina), récords que se actualizan cada temporada y un impacto deportivo que trasciende generaciones. A continuación, un repaso uno por uno de los 48 campeonatos que sostienen su reinado absoluto.

Los títulos de Messi en Barcelona: dominio histórico en Europa

En el club donde construyó su leyenda, Messi acumuló 35 títulos, convirtiéndose en el máximo referente de la época dorada culé.

Ligas de España (10):

2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18 y 2018–19.

2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18 y 2018–19. Copas del Rey (7):

2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 y 2020–21.

2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 y 2020–21. Supercopas de España (8):

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018.

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018. Champions League (4):

2005–06, 2008–09, 2010–11 y 2014–15.

2005–06, 2008–09, 2010–11 y 2014–15. Supercopas de la UEFA (3):

2009, 2011 y 2015.

2009, 2011 y 2015. Mundiales de Clubes (3):

2009, 2011 y 2015.

Estos títulos reflejan una era en la que Messi fue el motor, el desequilibrio y el símbolo del mejor Barcelona de todos los tiempos.

Los títulos de Messi en PSG: un ciclo corto pero exitoso

Tras su salida del Barcelona, Messi sumó 3 títulos en París, ampliando su palmarés en un nuevo país.

Ligue 1 (2):

2021–22 y 2022–23.

2021–22 y 2022–23. Trophée des Champions (1):

2022.

Aunque su etapa en Francia fue breve, su aporte fue decisivo para consolidar al PSG en la disputa por los títulos locales.

Los títulos de Messi en Inter Miami: la revolución en Estados Unidos

Desde su llegada a la MLS en 2023, Messi transformó por completo a Inter Miami. En solo dos años ya acumula 4 títulos, llevando al club a un nivel nunca antes visto.

Leagues Cup (1):

2023 — siendo MVP y Bota de Oro.

2023 — siendo MVP y Bota de Oro. Supporters’ Shield (1):

2024 — con Messi como MVP de la temporada.

2024 — con Messi como MVP de la temporada. Conferencia Este (1):

2025 — nuevamente como figura determinante.

2025 — nuevamente como figura determinante. MLS Cup (1):

2025 — con dos asistencias en la final.

Además de los títulos, Messi es máximo goleador (77) y máximo asistente histórico (43) del club de Florida, un impacto sin precedentes en la liga estadounidense.

Los títulos de Messi con la selección Argentina: del sueño juvenil a la gloria eterna

Su camino con la Selección Argentina fue de menos a más, hasta coronarse con los trofeos más anhelados. En total, suma 6 títulos con el combinado nacional.

Mundial Sub-20 (1):

2005.

2005. Medalla de Oro Olímpica (1):

2008.

2008. Copa del Mundo (1):

2022 — el título más importante de su carrera.

2022 — el título más importante de su carrera. Copas América (2):

2021 y 2024.

2021 y 2024. Finalissima (1):

2022.

Los logros con Argentina completan una carrera perfecta, que mezcla talento, resiliencia y una conexión emocional única con su país.

Messi, un legado irrepetible en el fútbol mundial

Con 48 títulos oficiales, Messi no solo lidera el palmarés histórico del fútbol, sino que continúa ampliándolo, incluso en el tramo final de su carrera. Su capacidad para reinventarse, su regularidad y su influencia en diferentes ligas y estilos de juego lo convierten en un caso único en la historia.

A sus títulos hay que sumar sus récords de goles, asistencias, partidos y distinciones individuales, pero la cifra de 48 trofeos es un símbolo indiscutible de grandeza. Lionel Messi no solo ganó más que nadie: construyó una carrera que seguirá siendo referencia durante décadas.