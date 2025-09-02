Lamine Yamal lo dijo con naturalidad, pero con la convicción de quien se sabe llamado a marcar una época. En una entrevista distendida le preguntaron cuál título preferiría ganar: la Champions League o el Mundial. Su respuesta, espontánea pero cargada de ambición, hoy es historia viral: “Como competiré en los dos, ganaré los dos”.

Hoy, esa frase resuena más fuerte que nunca. El Barcelona está a días de debutar en la Champions, el 8 de septiembre ante Newcastle, y la Selección Española busca sellar su clasificación al Mundial con un partido clave frente a Bulgaria. El joven de 18 años, que ya es referente tanto en su club como en “La Roja”, encara estos desafíos con el mismo carácter que mostró al pronunciar esas palabras.

Una respuesta que marcó el carácter de Lamine Yamal

El contexto de aquella frase fue simple: una pregunta de elección. Pero la respuesta de Yamal no lo fue. En lugar de escoger, se decantó por los dos títulos, mostrando una mentalidad ganadora que hoy define su personalidad.

Desde entonces, su crecimiento ha sido exponencial. Se consolidó como titular en el Barcelona, heredó el dorsal 10 y es protagonista en LaLiga. Con la Selección Española, ya es una de las piezas más valiosas en el esquema de Luis De la Fuente, aportando velocidad, talento y goles.

La Champions que arranca con ilusión para el Barcelona

El Barcelona abrirá su camino en la Champions League el 8 de septiembre ante Newcastle, un debut que marca el inicio de un torneo donde el equipo de Hansi Flick buscará llegar lo más lejos posible.

Con Marcus Rashford como refuerzo ofensivo y una plantilla equilibrada, el club culé se prepara para retomar su lugar entre los grandes de Europa. En ese escenario, Lamine Yamal es una de las armas más peligrosas, capaz de cambiar el rumbo de cualquier partido con su desborde y visión de juego.

España y el objetivo mundialista con Lamine Yamal

En paralelo, la Selección Española tiene en el calendario un partido clave frente a Bulgaria por las Eliminatorias. Una victoria aseguraría el boleto al próximo Mundial y Yamal llega como uno de los jugadores más en forma del plantel.

Con apenas 18 años, ya es un referente ofensivo, no solo por su talento, sino por la seguridad con la que asume cada desafío. Para España, su crecimiento representa un futuro brillante y una opción real de pelear por el título mundial.

Lamine Yamal, de promesa a realidad

La frase “ganaré los dos” ya no suena como un sueño lejano, sino como un objetivo alcanzable. Yamal ha pasado de ser la gran promesa de La Masía a convertirse en una realidad consolidada, con un papel protagónico tanto en el Barcelona como en la Selección.

Su personalidad, unida a su capacidad técnica, lo posiciona como uno de los jugadores más importantes de su generación, capaz de liderar proyectos colectivos en los dos escenarios más exigentes del fútbol.

Un símbolo para una nueva era

En redes sociales, su frase se ha convertido en un lema repetido por los aficionados. Para los hinchas del Barcelona, simboliza el regreso a la ambición europea; para los seguidores de “La Roja”, es el reflejo de una generación que no teme a los retos más grandes.

El propio Yamal ha demostrado que no se trata de palabras vacías: su rendimiento constante en cada partido respalda cada sílaba de aquella respuesta que hoy es viral.

Lo que viene para Lamine Yamal

El calendario no le dará tregua. Tras el debut en Champions y el compromiso con España, el Barcelona continuará su camino en LaLiga, mientras que “La Roja” definirá los detalles finales de su clasificación mundialista.

Si algo ha dejado claro Lamine Yamal es que no le teme a la presión. Su frase “ganaré los dos” es más que una declaración: es una hoja de ruta para un jugador que ya empieza a escribir capítulos de grandeza en su carrera.