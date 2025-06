La Selección de España dio otro golpe de autoridad. En un vibrante duelo ante Francia, el equipo de Luis de la Fuente se impuso 5-4 y se clasificó a la final de la UEFA Nations League. Y otra vez el protagonista fue Lamine Yamal. Con apenas 17 años, el atacante del FC Barcelona volvió a dejar su marca con un doblete decisivo.

Lo que está haciendo Yamal con la selección absoluta desafía cualquier lógica. A tan corta edad, su impacto es abrumador: goles, asistencias, títulos, premios individuales y un protagonismo reservado para leyendas. Su nombre ya es parte del presente brillante de la Roja, y todo indica que también lo será de su futuro.

Lamine Yamal con España: números fuera de escala para un adolescente

Con el doblete ante Francia, Yamal llegó a 6 goles y 8 asistencias con la selección absoluta de España. Lo ha conseguido en apenas 20 partidos y un total de 1.395 minutos disputados. Es decir, participa directamente en un gol cada 99 minutos. Una estadística que ya sería impactante para cualquier delantero consagrado, pero que en su caso es histórica.

Cada vez que se pone la camiseta de la Roja, deja algo para el recuerdo. Más allá de los registros numéricos, su juego refleja desequilibrio, madurez y creatividad. España encontró en él un futbolista diferencial, capaz de asumir el peso de los grandes partidos desde su primer torneo oficial.

Yamal, MVP de las grandes citas

Yamal no solo rinde, también deslumbra. Fue elegido mejor jugador joven de la Eurocopa 2024, torneo en el que además marcó el mejor gol del campeonato. En esa edición, fue campeón siendo una de las figuras de un equipo que retomó su ADN de fútbol ofensivo y dominante.

En esta Nations League, volvió a ser clave. Frente a Francia, no solo anotó dos goles, también fue elegido como el MVP del partido. Su influencia no se limita al gol: rompe líneas, genera ocasiones y contagia confianza a sus compañeros. Con 17 años, ya es considerado una pieza clave del once titular.

Una carrera que ya se vuelve histórica

La historia de Lamine Yamal con la Roja apenas comienza, pero su arranque es digno de archivo. En su primer año completo con la selección, ya suma un título (Eurocopa), una final en camino (Nations League), premios individuales y una producción ofensiva de primer nivel.

Además, su regularidad en el FC Barcelona le ha permitido sostener el ritmo competitivo y la evolución futbolística que lo hace rendir al máximo con la selección. A su corta edad, ya ha enfrentado a las mejores selecciones del mundo con un desparpajo que impresiona.

España, ilusionada con su joya

El impacto de Yamal ha trascendido. No solo es una figura en España, sino también una de las nuevas referencias del fútbol europeo. La afición lo adoptó como ídolo precoz, y el cuerpo técnico lo considera intransferible dentro de su modelo de juego.

La generación que lidera junto a Nico Williams, Pedri, Gavi y compañía se proyecta como una de las más potentes de la historia reciente del país. Pero él, por talento y capacidad de decisión, ya parece estar un paso más allá. Lo que hace en la cancha emociona, y lo que puede hacer, ilusiona aún más.

El reto final: otra vez por el título con España

España enfrentará a Portugal en la gran final de la UEFA Nations League. Un clásico de la península ibérica cargado de tensión, historia y emoción. Y allí estará Lamine Yamal, otra vez, listo para ser protagonista.

En un torneo que ha tenido grandes actuaciones colectivas, la suya sobresale por juventud y determinación. En cada jugada, deja una señal de su grandeza. Cada partido suyo con la selección es una prueba más de que estamos viendo a un talento fuera de lo común. Imposible ignorarlo: los números de Lamine Yamal ya están escribiendo historia.