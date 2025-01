La confesión de Mourinho sobre su salida del Real Madrid que sorprende al madridismo

José Mourinho, uno de los entrenadores más carismáticos y polémicos del fútbol mundial, ha vuelto a abrir un capítulo importante de su historia en el Real Madrid. En una entrevista reciente con Corriere dello Sport reveló uno de los grandes arrepentimientos de su carrera: su decisión de dejar el club blanco en 2013, tras tres años marcados por intensas batallas deportivas y mediáticas en España.

En la entrevista, Mourinho recordó las palabras de Florentino Pérez antes de su salida: “Mou, no te vayas ahora. Has hecho lo más difícil y ahora viene lo bueno”. Según el entrenador, esas palabras resonaron en su mente, pero su deseo de regresar al Chelsea, club que ya había dirigido con éxito en el pasado, fue más fuerte. Eso hizo. Dejó de lado al cuadro español para volver a la Premier League.

“Sabía que Florentino tenía razón, pero sentí que había llegado el momento de volver a Inglaterra. Había sido tres años de grandes batallas en España, y pensé que mi ciclo en el Madrid había terminado”, explicó Mourinho.

El técnico dejó el Real Madrid con un palmarés que muchos madridistas consideran insuficiente: una Liga (2012), una Copa del Rey (2011) y una Supercopa de España (2012). Sin embargo, su legado va más allá de los títulos, ya que sentó las bases de un equipo que pocos años después conquistaría 4 Champions League en 5 temporadas.

