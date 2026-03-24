Kylian Mbappé será uno de los grandes protagonistas del partido entre la Selección Colombia y Francia. El delantero de Real Madrid llega a este compromiso con un contexto que combina alivio físico, cifras extraordinarias y una racha goleadora que lo posiciona como la principal amenaza ofensiva del equipo europeo.

Durante semanas, su estado físico fue tema de conversación. Una lesión en la rodilla izquierda generó dudas, versiones cruzadas y preocupación. Hoy, el panorama es completamente distinto: Mbappé confirmó que dejó atrás el problema, recuperó su mejor nivel y se prepara para enfrentar a Colombia en plenitud, en un duelo clave de la fecha FIFA.

Lesión de Mbappé: qué pasó con su rodilla y cómo la superó

El inconveniente físico de Mbappé comenzó el 7 de diciembre, en un partido ante el Celta de Vigo. En ese encuentro sufrió un esguince en la rodilla izquierda que, aunque no lo dejó fuera de competencia de inmediato, sí condicionó su rendimiento durante varias semanas.

A partir de ese momento, el delantero convivió con molestias constantes. Se sometió a múltiples estudios sin encontrar una explicación clara, lo que aumentó la incertidumbre sobre su estado. “No sabía por qué me dolía”, reconoció el propio jugador al referirse a ese periodo.

La solución llegó cuando decidió viajar a París para consultar con un especialista. Allí encontró el diagnóstico correcto y pudo definir un plan de recuperación efectivo. “Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100%. Encontramos el mejor plan para volver al máximo nivel”, explicó Mbappé en un acto promocional en Francia, dejando claro que el problema quedó atrás.

Mbappé aclara las versiones y deja atrás la polémica con su lesión

Durante su proceso de recuperación, surgieron múltiples versiones sobre su estado físico e incluso sobre su manejo médico. Algunas de ellas apuntaban a desacuerdos en su entorno, lo que generó ruido mediático.

El propio Mbappé fue contundente al referirse a esas especulaciones: “Las cosas que se han dicho no eran verdad”. Con esta declaración, buscó cerrar cualquier tipo de polémica y enfocarse exclusivamente en su regreso a las canchas.

Además, dejó una reflexión sobre el entorno que rodea a los futbolistas de élite: “Así es la vida de un atleta de alto nivel, donde se dicen cosas sin verificarlas”. Su mensaje fue claro: el foco está en su rendimiento y en su recuperación, no en las versiones externas.

Mbappé recuperado: llega al 100% para enfrentar a la Colombia

Con el problema físico superado, Mbappé llega al partido contra la Selección Colombia en condiciones óptimas. La decisión de frenar su actividad en el momento adecuado fue clave para lograr una recuperación completa.

Hoy, el delantero asegura estar listo para competir sin limitaciones, tanto con el Real Madrid como con la selección de Francia. Este punto es fundamental, ya que el duelo ante Colombia representa una prueba de alto nivel en la preparación hacia el Mundial 2026.

Para Francia, contar con Mbappé al 100% cambia completamente el panorama ofensivo. Su capacidad para desequilibrar, acelerar el juego y definir lo convierten en un jugador determinante en este tipo de encuentros.

Cifras de Mbappé en Real Madrid: números de estrella mundial

El regreso físico de Mbappé se combina con un rendimiento estadístico impresionante. En la presente temporada con el Real Madrid, el delantero suma 35 partidos y 38 goles, consolidándose como uno de los máximos referentes ofensivos del fútbol mundial.

Además, lidera la tabla de goleadores en dos de las competencias más exigentes del planeta. Es el máximo anotador de LaLiga con 23 goles y también encabeza la lista en la Champions League con 13 anotaciones.

Estos números reflejan no solo su capacidad goleadora, sino también su regularidad. Mbappé ha logrado sostener un nivel alto a lo largo de la temporada, incluso en medio de las molestias físicas que ya dejó atrás.

Racha de Mbappé con Francia: goles en serie antes de enfrentar a Brasil y Colombia

A nivel de selección, Mbappé también llega en un momento destacado. Su rendimiento reciente con Francia muestra una racha goleadora que lo posiciona como el jugador más peligroso del equipo.

En sus últimos 6 partidos internacionales ha marcado 7 goles, anotando de manera consecutiva ante rivales de peso como España, Alemania, Ucrania, Islandia y Azerbaiyán. En uno de esos encuentros incluso firmó un doblete.

Esta continuidad en el gol refuerza su confianza y su impacto dentro del equipo. No es solo un jugador en buen momento, sino uno que llega con ritmo competitivo y capacidad de definición en situaciones clave.

Mbappé vs Colombia: el reto de frenar a un delantero en su mejor momento

El partido ante la Selección Colombia representa un escenario exigente para ambas selecciones. En el caso del equipo sudamericano, el desafío pasa por enfrentar a un Mbappé que combina recuperación física, cifras top y una racha goleadora activa.

Su velocidad, capacidad para atacar espacios y precisión en el área lo convierten en un delantero difícil de controlar. Además, su confianza actual le permite asumir un rol protagónico en partidos de alta intensidad. La Selección Colombia tendrá que ajustar su estructura defensiva para contener a un jugador que llega en plenitud. Más allá de ser un amistoso, el duelo se presenta como una prueba de nivel internacional ante uno de los futbolistas más determinantes del mundo en la actualidad.

El contexto, además, potencia el enfrentamiento. Con la mirada puesta en el Mundial 2026, cada partido sirve como evaluación, y la presencia de Mbappé en este nivel eleva la exigencia para una Selección Colombia que busca medirse ante los mejores.