Juventus y SS Lazio se cruzan este domingo en Turín en uno de los duelos más atractivos de la jornada 24 de la Serie A, un partido que puede marcar el rumbo de ambos en la pelea por los cupos europeos. En el Allianz Stadium, los bianconeri quieren reafirmar su buen momento y sostenerse en zona de Champions, mientras que el conjunto romano llega con la urgencia de sumar para no perder terreno en la tabla. Una cita de alto voltaje en una liga que sigue ofreciendo emoción y competencia al límite.

Juventus vs Lazio: canales de Televisión y señales Streaming HOY EN VIVO

COLOMBIA: 2:45 p.m. | ESPN 3 y Disney +

2:45 p.m. | ESPN 3 y Disney + ESPAÑA: 8:45 p.m. | DAZN

8:45 p.m. | DAZN ARGENTINA: 4:45 p.m. | ESPN y Disney +

4:45 p.m. | ESPN y Disney + MÉXICO: 1:45 p.m. | Disney +

1:45 p.m. | Disney + MIAMI: 2:45 p.m. | FOX, DAZN y Futbo

2:45 p.m. | FOX, DAZN y Futbo ITALIA: 8:45 p.m. | Sky Sports y RAI

Un duelo directo por Europa en la Serie A

La Juventus afronta este compromiso con el objetivo claro de consolidar su cuarta posición y acercarse a los puestos de cabeza. El equipo de Luciano Spalletti atraviesa un tramo positivo del campeonato y buscará hacer valer su localía ante un rival que históricamente le exige máxima concentración.

En la otra orilla, la Lazio de Maurizio Sarri necesita encadenar resultados para escalar posiciones y volver a meterse de lleno en la pelea por los torneos continentales. El antecedente inmediato favorece al conjunto romano, que ganó el cruce anterior, un detalle que añade tensión y expectativa a este enfrentamiento.

Así llega la Juventus

El conjunto de Turín ocupa la cuarta casilla con 45 puntos y viene de una presentación contundente ante Parma, al que superó 4-1 con autoridad. Ese triunfo reafirmó su lugar en zona de Champions League y dejó buenas sensaciones tanto en lo colectivo como en lo individual.

En sus últimos partidos de Serie A, la Juventus ha mostrado una cara ofensiva sólida, con capacidad para marcar diferencias y una estructura que le permite controlar los tiempos del juego, aunque todavía con margen de mejora en el equilibrio defensivo.

La Lazio busca regularidad y un golpe fuera de casa

La Lazio llega ubicada en la octava posición con 32 puntos y con la moral en alto tras una trabajada victoria 3-2 frente a Genoa, resuelta en los minutos finales. Aun así, su rendimiento reciente ha sido irregular, alternando triunfos, empates y derrotas, un factor que explica su situación actual en la tabla.

El reto en Turín será sostener esa intensidad y lograr un resultado que le permita acercarse a los puestos europeos, en un escenario exigente y ante un rival directo.

Jugadores a seguir en Juventus vs Lazio

En la Juventus, el protagonismo ofensivo pasa por Kenan Yildiz, pieza clave en la generación de juego y en el último pase. Jonathan David se ha consolidado como referencia en el área, mientras que Weston McKennie aporta llegada y despliegue desde el mediocampo. Por las bandas, Pierre Kalulu se destaca por su aporte constante en salida y proyección.

Por el lado de la Lazio, el peso creativo recae en Danilo Cataldi y Mattia Zaccagni, fundamentales en la circulación y el desequilibrio. En ataque, la movilidad de Matteo Cancellieri aparece como uno de los recursos más peligrosos para intentar sorprender a la defensa local.

Un cruce con historia, presente y mucho en juego, que promete mantener en vilo a los aficionados de la Serie A.