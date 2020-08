Se mantiene la expectativa sobre lo que pueda pasar con Lionel Messi, el Barcelona y Manchester City. El cuadro inglés es el que parece estar dispuesto a ficharlo y, según versión del Diario AS, tendría una propuesta en la que incluye la cesión de jugadores.

Eso pensando en no infringir el Fair Play Financiero y en la posibilidad de que finalmente Lionel Messi no salga libre del cuadro catalán. De esa forma y según AS, la oferta de Manchester City por Lionel Messi sería ceder a Bernardo Silva, Gabriel Jesús y Eric García, además de pagar 100 millones de euros.

La idea de fichar a Lionel Messi lo llevaría a poner dinero y ceder 3 futbolistas del equipo profesional con los que se manejan altas cifras. Eric García está tasado en 23 millones de euros, por ejemplo. Por Gabriel Jesus el cuadro inglés pagó 30 millones y por Bernardo Silva invirtió cerca de 50.

¿Quiénes son los 3 futbolistas que Manchester City cedería por Lionel Messi?

Eric García es un defensor español de 19 años. Se formó en La Masía y siendo muy joven fue reclutado para terminar su proyección deportiva en la cantera de Manchester City. En la campaña 2019-20 ya empezó a tener acción con el primer equipo. Recientemente se supo que el futbolista está tasado en 23 millones de euros y 12 en variables. El Barcelona quiere su regreso desde antes de conocer la situación de Lionel Messi.

Gabriel Jesus es el atacante de la Selección de Brasil. Llegó a Manchester City a cambio de 30 millones de euros cuando apenas tenía 19 años. Fue campeón en su país con Palmeiras y también obtuvo la Copa América 2019. Juega en la Premier League desde 2016. Tiene 23 años.

Y Bernardo Silva, hombre de la Selección de Portugal, llegó a Manchester City a cambio de 50 millones de euros en 2017. Era parte del Mónaco campeón de la Ligue 1 al lado de Radamel Falcao García. Es un talentoso mediocampista de 26 años.

Manchester City y la opción por si Lionel Messi sale libre del Barcelona

Eso es lo que pretende el futbolista y en lo que se está trabajando de su parte, sin que el Barcelona ceda. En el club pretenden que se quede o que salga a través del pago de la cláusula de rescisión (700 millones de euros). Manchester City tendría la oferta ya mencionada en casa de que todo se resuelva a favor de la postura del cuadro culé.

Pero si todo pasa como lo pretende Lionel Messi y su salida se da en condición de libre, según el Diario Sport: “Firmaría por cinco años, una ficha anual de cien millones brutos y una prima de fichaje de 250 a cobrar de aquí a tres años”. Eso sí, jugaría con el equipo de la Premier League por 3 temporadas y luego pasaría a New York City en la MLS para poder recibir 250 millones de euros (cantidad que correspondería a la prima de fichaje que le pagaría ahora el club inglés si llega libre) sin romper el Fair Play Financiero.