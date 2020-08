Juan Carlos Osorio: “La decisión de Lionel Messi me tiene sin cuidado”

Después de que Lionel Messi le notificó al FC Barcelona su intención de dejar el conjunto Culé, la información en torno a cuál será su siguiente elenco ocupa a los medios de comunicación mundiales. A Juan Carlos Osorio le preguntaron por el tema y expresó su molestia con el manejo de la noticia.

“Esa situación para mí es irrelevante. A mí me preocupa en este momento lo que está pasando con los formadores nuestros, entrenadores de equipos de barrio que por la pandemia (del COVID-19) no pueden trabajar y no tienen con qué llevar un mercado a la casa. Eso sí me preocupa”, declaró el director técnico de Atlético Nacional.

En la entrevista que concedió a ESPN Radio Colombia, el risaraldense manifestó que lo que sucede con la Pulga es “pura farándula” y que el delantero de la Selección de Argentina deberá elegir en dónde actuar, pero el interés del orientador del Verde se concentra en lo que ocurre a nivel local con sus colegas.

“La decisión de Lionel Messi me tiene sin cuidado, puede decidir lo que quiera. Ese es Juan Carlos Osorio: a mí me preocupan son los nuestros, mi país, mi gente, lo que está pasando con los nuestros. En este momento hay gente, no uno, ni dos, ni tres; hay miles de entrenadores infantojuveniles, perdónenme la expresión: chupándose un cable porque no pueden trabajar. Eso sí me preocupa y me ocupa. Ellos saben lo que yo hago y trato de hacer por colaborarles”, reiteró el timonel de 59 años.

Así respondió Juan Carlos Osorio a un interrogante sobre Lionel Messi y FC Barcelona: