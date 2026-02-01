El fútbol brasileño fue escenario de una situación tan inusual como polémica en un partido de máxima exposición. El protagonista fue el colombiano Jorge Carrascal, quien terminó expulsado sin llegar a disputar el segundo tiempo del juego entre Flamengo y Corinthians, pese a haber salido del vestuario listo para reanudar el juego. El episodio ocurrió en la Supercopa de Brasil y dejó una secuencia difícil de encontrar en el archivo reciente del arbitraje sudamericano.

La rareza del caso no estuvo únicamente en la tarjeta roja, sino en el momento en que se aplicó. Carrascal cometió una agresión en la última jugada del primer tiempo, se fue al descanso como todos, regresó al campo y, tras una larga demora con el partido detenido, fue expulsado antes de que el balón volviera a rodar. Una escena que abrió debates sobre el alcance temporal del VAR y la correcta aplicación del reglamento.

La acción de Jorge Carrascal en el cierre del primer tiempo

Todo se originó en la última jugada del primer tiempo. Carrascal, futbolista de Flamengo, lanzó un manotazo en el rostro de Breno Bidon, jugador de Corinthians. El impacto fue evidente y el futbolista rival quedó tendido en el césped, generando reclamos inmediatos.

En ese momento, el árbitro central no sancionó la acción. El primer tiempo finalizó y ambos equipos se dirigieron al vestuario sin que hubiera amonestación, expulsión ni revisión visible en el campo de juego. La jugada parecía archivada con el pitazo del descanso.

😳🇧🇷🇨🇴 Jorge Carrascal SE FUE EXPULSADO vía VAR al inicio del SEGUNDO TIEMPO por un CODAZO que tiró en el PT. INCREÍBLE momento en la Supecopa de Brasil. ⛔️pic.twitter.com/nboUpt5EYN — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 1, 2026

El entretiempo y una revisión del VAR fuera de libreto

Al regreso del vestuario, cuando todo estaba listo para iniciar el segundo tiempo, el partido no se reanudó. La espera se extendió durante varios minutos, generando desconcierto entre los jugadores y el público. La explicación apareció poco después: desde el VAR estaban revisando la acción del manotazo, pese a que habían pasado alrededor de 15 minutos desde el final del primer tiempo.

Esta secuencia fue la que convirtió el episodio en algo extraordinario. La revisión no se produjo de manera inmediata tras la falta ni antes de finalizar el primer tiempo, sino cuando el descanso ya había concluido. Una situación poco habitual incluso en competiciones acostumbradas al uso intensivo de la tecnología.

La intervención arbitral y la expulsión antes del ST

Tras recibir el aviso del VAR, el árbitro Rafael Klein fue al monitor a revisar la acción. Las repeticiones mostraron con claridad el golpe de Carrascal en el rostro de Breno Bidon. Con ese respaldo, el juez tomó la decisión final: tarjeta roja directa para el colombiano.

El detalle que hizo aún más llamativo el caso fue el momento exacto de la sanción. Carrascal ya estaba en el terreno de juego, preparado para disputar el segundo tiempo, pero fue expulsado antes de que se ejecutara el saque inicial. En términos prácticos, salió a jugar el ST y fue expulsado sin haberlo jugado.

Un episodio que marcó la Supercopa de Brasil

La expulsión se dio en el marco de la Supercopa de Brasil, un torneo que enfrenta a equipos de enorme convocatoria y que suele tener una amplia cobertura mediática. Por eso, el caso Carrascal se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados del fin de semana en Brasil.

La imagen del jugador regresando del vestuario, esperando el inicio del complemento y siendo expulsado sin tiempo efectivo de juego recorrió redes sociales y noticieros deportivos. Analistas y exárbitros coincidieron en señalar lo atípico del procedimiento.

Qué permite el reglamento y dónde nace la polémica

Desde el punto de vista reglamentario, el VAR puede intervenir para sancionar acciones violentas que el árbitro no haya observado, siempre y cuando el juego no se haya reanudado. En este caso, el balón no había vuelto a rodar, lo que habilitó técnicamente la revisión.

Sin embargo, la controversia se centra en el tiempo transcurrido y en la dinámica del partido. La revisión ocurrió después del descanso, cuando los equipos ya habían recibido indicaciones tácticas y estaban listos para continuar. Para muchos, esa ventana temporal es la que convierte el episodio en una rareza y alimenta el debate arbitral.