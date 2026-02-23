El mercado de fichajes sigue moviéndose en el Fútbol Profesional Colombiano y uno de los nombres que más expectativa generó en las últimas semanas fue el de Jarlan Barrera. Tras terminar su préstamo en Independiente Medellín y quedar como agente libre, el volante samario quedó en el radar de varios equipos del país y del exterior. Sin embargo, ninguna negociación se había concretado… hasta ahora.

En el cierre de febrero, empezó a tomar fuerza una versión que apunta a un nuevo capítulo internacional en la carrera del talentoso mediocampista. Según el periodista Alexis Rodríguez, Barrera tendría muy adelantado su fichaje con Oriente Petrolero de Bolivia, equipo que viene armando un proyecto ambicioso con refuerzos de peso. Una noticia que sorprende y abre un nuevo camino para el futbolista de 29 años.

Jarlan Barrera tras el DIM: cómo quedó su situación contractual

Jarlan Barrera llegó a Independiente Medellín en condición de préstamo con la intención de recuperar continuidad y protagonismo tras su salida de Atlético Nacional. En el Poderoso tuvo momentos destacados, mostrando su talento con balón detenido y su capacidad para generar juego ofensivo.

Sin embargo, terminado el semestre, el club antioqueño no ejecutó la opción de continuidad y el jugador quedó como agente libre. Desde ese momento, su nombre empezó a sonar en distintos equipos del FPC, incluyendo opciones que generaban expectativa entre hinchas que esperaban verlo nuevamente en la Liga BetPlay.

A pesar de las conversaciones, ninguna negociación llegó a cerrarse. Las diferencias económicas, el proyecto deportivo y la necesidad del jugador de encontrar estabilidad frenaron varias opciones.

El nuevo destino de Jarlan Barrera sería Oriente Petrolero

La información más reciente indica que Jarlan Barrera tendría acuerdo para jugar en Oriente Petrolero de Bolivia. El club de Santa Cruz de la Sierra busca reforzarse con nombres importantes para competir en el torneo local y torneos internacionales.

El periodista Alexis Rodríguez compartió la versión: “Me dicen que JARLAN BARRERA se iría para Bolivia porque habría arreglado con Oriente Petrolero”.

De concretarse el fichaje, Barrera iniciaría una nueva experiencia internacional tras su paso por el Rosario Central en Argentina años atrás. Sería un reto diferente, en una liga competitiva y con un club que está apostando fuerte por armar una plantilla con experiencia.

Oriente Petrolero y su mercado de fichajes ambicioso

El posible nuevo equipo de Jarlan Barrera ha sido protagonista en el mercado. Oriente Petrolero ha sumado nombres de trayectoria internacional para fortalecer su proyecto deportivo.

Entre los fichajes más destacados aparece Marcelo Moreno Martins, uno de los delanteros históricos del fútbol boliviano y referente de su selección. También se sumó Eliaquim Mangala, defensor francés con paso por clubes importantes de Europa como Manchester City.

A esos nombres se agregan los colombianos Andrés Ariza y Joel Contreras, lo que demuestra la intención del club de mezclar experiencia internacional con talento joven. En ese contexto, la llegada de Jarlan Barrera encajaría como pieza clave en la generación ofensiva del equipo.

Qué significa esta decisión para la carrera de Jarlan Barrera

El paso a Oriente Petrolero puede representar un nuevo impulso para el mediocampista colombiano. Barrera ha tenido una carrera marcada por su talento indiscutible, pero también por altibajos en continuidad y estabilidad.

Formado en Junior, donde brilló en sus inicios, luego pasó por Rosario Central, Atlético Nacional y el DIM. En varios momentos mostró su calidad con asistencias, goles y liderazgo en la mitad del campo. Ahora, con 30 años, la experiencia en Bolivia podría darle protagonismo constante y la oportunidad de relanzar su carrera con minutos y confianza.

Oriente Petrolero, un proyecto que seduce a Jarlan Barrera

El equipo boliviano ofrece a Jarlan Barrera un rol importante dentro del plantel. Oriente Petrolero busca experiencia, talento en la mitad del campo y liderazgo ofensivo, características que encajan con el estilo del mediocampista colombiano.

Además, el club quiere ser protagonista en su liga y volver a competir a nivel internacional, objetivos que pueden resultar atractivos para el jugador. La posibilidad de compartir vestuario con futbolistas de trayectoria también suma valor al proyecto.

Lo que viene para Jarlan Barrera en 2026

Si se concreta el fichaje, Jarlan Barrera iniciará un nuevo capítulo en su carrera lejos del Fútbol Profesional Colombiano. Será su segunda experiencia internacional, ahora en Bolivia, en un equipo que apuesta fuerte por competir.

Mientras tanto, la expectativa crece entre hinchas y periodistas que siguen el mercado de fichajes. El futuro del volante samario parece estar definido, con un destino que pocos imaginaban hace algunas semanas y que puede marcar un punto de inflexión en su carrera deportiva.