La Selección Colombia cerró su primer amistoso premundialista frente a México con una goleada 4-0 que dejó mucho más que un buen resultado. James Rodríguez firmó dos asistencias (para los goles de Jhon Lucumí y Luis Díaz) y con ellas igualó un récord histórico que hasta ahora tenía en solitario Carlos Valderrama: 40 asistencias con la camiseta tricolor.

James alcanzó esa cifra en 119 partidos, mientras que el Pibe lo hizo en 111 encuentros. Este logro no solo confirma su vigencia como líder de la Selección, sino que lo pone en posición de romper otras marcas importantes que hoy están en manos de referentes históricos.

James Rodríguez alcanzó el récord de asistencias del Pibe Valderrama con la Selección Colombia

Durante más de dos décadas, el registro de 40 asistencias de Carlos Valderrama fue inalcanzable. Su visión de juego, precisión en el pase y liderazgo marcaron una época dorada en el fútbol colombiano.

Hoy, James Rodríguez se sube a ese pedestal. Alcanzar esa cifra lo ratifica como uno de los jugadores más influyentes de la Selección Colombia en la última década. Su capacidad para generar juego, conectar líneas y potenciar a sus compañeros ha sido determinante en cada etapa de su ciclo con la Tricolor.

El récord que James puede romper en el próximo partido

A diferencia de Valderrama, James sigue activo con la Selección Colombia, lo que le permite tener el camino abierto para dejar el récord de asistencias en solitario. Cada partido que dispute de aquí en adelante será una nueva oportunidad para seguir haciendo historia con la camiseta nacional.

Su rendimiento frente a México demostró que sigue siendo el cerebro de la Tricolor. En partidos decisivos y amistosos de preparación, su calidad para el último pase marca la diferencia, como ocurrió con las habilitaciones que terminaron en gol de Lucumí y Díaz.

James Rodríguez también persigue otros récords históricos de la Selección Colombia

Además de las asistencias, James Rodríguez tiene la posibilidad de alcanzar y superar otros dos registros icónicos de la Selección Colombia:

Más partidos disputados con la Tricolor: Récord actual: David Ospina (130 partidos).

James: 119 partidos. Máximo goleador histórico: Récord actual: Radamel Falcao García (36 goles).

James: 30 goles.

Este panorama lo ubica como uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente. Está a once partidos de convertirse en el jugador con más presencias y a seis goles de alcanzar el máximo registro anotador.

James Rodríguez, líder histórico de la Selección Colombia

Desde su debut en 2011, James Rodríguez ha sido una figura central en la Selección Colombia. Fue el gran protagonista del Mundial de Brasil 2014, máximo goleador del torneo y autor de uno de los goles más recordados en Copas del Mundo.

A lo largo de su trayectoria ha brillado en Eliminatorias, Copa América y amistosos internacionales. Sus 30 goles y 40 asistencias lo convierten en un símbolo de una generación que volvió a ubicar a Colombia entre las selecciones protagonistas de Sudamérica y el mundo.

Así construyó James sus 40 asistencias con la Tricolor

Los números de James no son casualidad. En más de una década con la Selección Colombia ha asistido a diferentes generaciones de atacantes: desde Falcao García, Teófilo Gutiérrez y Jackson Martínez, hasta Luis Díaz, Duván Zapata y Jhon Córdoba.

Su precisión en balones filtrados, cambios de frente y cobros de pelota quieta ha sido una herramienta clave para abrir partidos complicados. Su nombre aparece detrás de goles importantes en Eliminatorias y en torneos continentales.

La vigencia de James Rodríguez rumbo al Mundial 2026

A sus 34 años, James atraviesa un momento de madurez futbolística. Aunque su carrera a nivel de clubes ha tenido etapas de altibajos, en la Selección Colombia se mantiene como una pieza fundamental. Su jerarquía y experiencia aportan equilibrio a una generación que combina juventud y liderazgo.

De cara al Mundial 2026, su papel como capitán y principal generador de juego será crucial. Si mantiene el nivel mostrado ante México, su nombre seguirá escalando en las tablas históricas de la Tricolor.

La comparación con Carlos Valderrama, dos 10 inolvidables

Carlos Valderrama y James Rodríguez son dos de los futbolistas más influyentes que ha tenido Colombia. Cada uno marcó una época distinta: el Pibe lideró a la generación que clasificó a tres Mundiales consecutivos en los años 90, y James fue la figura de la histórica campaña de 2014.

Igualar su récord de asistencias es un reconocimiento a su peso dentro de la selección. Superarlo lo dejaría en solitario como el máximo asistidor en la historia de la Tricolor, un lugar reservado solo para leyendas.

Un referente que sigue escribiendo historia con Colombia

James Rodríguez no solo alcanzó un registro histórico: lo hizo mostrando que aún tiene mucho por aportar. Con varios objetivos estadísticos al alcance, podría cerrar su carrera como el máximo asistidor, el jugador con más partidos y, eventualmente, como uno de los goleadores más importantes de la Selección Colombia.

La historia de James con la camiseta amarilla aún no termina. Cada convocatoria y cada pase de gol lo acercan más a consolidarse como uno de los futbolistas más influyentes que ha tenido el país.