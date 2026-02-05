La llegada de James Rodríguez a Minnesota United se entiende como la pieza central de un mercado que el club viene construyendo con paciencia y sentido estratégico. Antes de cerrar al colombiano, la dirigencia ya avanzó en la incorporación de futbolistas en distintas líneas, reforzando una plantilla que busca dar un salto competitivo en la temporada 2026 de la MLS.

El balance del curso anterior marcó el punto de partida de este plan. Minnesota United alcanzó las semifinales de la US Open Cup, quedó eliminado en la Fase 1 de la Leagues Cup y se despidió en la semifinal de la Conferencia dentro de la MLS. Rendimiento competitivo, pero insuficiente para pelear por títulos. A partir de ahí, el club decidió reforzarse con criterio y preparar el terreno para un fichaje TOP como el de James.

El proyecto deportivo de Minnesota United en 2026 con Cameron Knowles como DT

La temporada 2026 marcará la consolidación del neozelandés Cameron Knowles como director técnico. Tras asumir de manera interina y luego ser ratificado, afrontará su primer año completo al frente del equipo desde el arranque del calendario, con la responsabilidad de darle identidad y continuidad al proceso.

Su idea se basa en un equipo equilibrado, intenso y con protagonismo desde la posesión. Para eso, la directiva entendió que debía respaldarlo con fichajes funcionales al modelo de juego. La posible llegada de James se inserta en ese plan: un futbolista con jerarquía para liderar el juego ofensivo y potenciar a los refuerzos que ya se sumaron.

Los fichajes que ya hizo Minnesota United para 2026

Peter Stroud, mediocampista estadounidense que llega de New York Red Bulls

mediocampista estadounidense que llega de New York Red Bulls Tomás Chancalay , volante argentino que llega de New England Revolution

, volante argentino que llega de New England Revolution Drake Callender , arquero estadunidense que llega de Charlotte FC

, arquero estadunidense que llega de Charlotte FC Mauricio González , extremo ofensivo colombiano que llega de Deportes Tolima

, extremo ofensivo colombiano que llega de Deportes Tolima Marcus Caldeira, delantero canadiense que llega de West Virginia Mountaineers

Peter Stroud, refuerzo clave para el mediocampo de Minnesota United

Uno de los primeros movimientos del mercado fue la incorporación de Peter Stroud, mediocampista estadounidense que llega desde New York Red Bulls. Stroud es un volante con despliegue, presión constante y buen primer pase, cualidades muy valoradas en la MLS.

Su fichaje apunta a fortalecer el equilibrio en la mitad del campo, una zona clave para sostener la intensidad durante los partidos. Con Stroud, Minnesota gana en recuperación y transición, liberando a los jugadores más creativos para enfocarse en la generación de juego.

Tomás Chancalay, experiencia ofensiva ya probada en la MLS

El mercado también trajo de regreso al fútbol del club al argentino Tomás Chancalay, volante ofensivo que arriba desde New England Revolution. Con conocimiento previo de la liga, Chancalay reduce el riesgo de adaptación y suma variantes en ataque.

Su perfil combina movilidad, llegada al área y capacidad para jugar por las bandas o por dentro. En un esquema que podría tener a James como organizador principal, Chancalay aparece como un socio ideal para explotar los espacios y aportar goles desde segunda línea.

Drake Callender, competencia y seguridad en el arco

En la portería, Minnesota United apostó por Drake Callender, arquero estadounidense procedente de Charlotte FC. Su llegada responde a la necesidad de elevar el nivel en una posición determinante para los partidos decisivos.

Callender suma experiencia reciente en la MLS y llega para competir por la titularidad desde el primer día. El club busca mayor seguridad defensiva y regularidad, dos aspectos que suelen marcar la diferencia en las fases finales del torneo.

Mauricio González, apuesta colombiana desde el FPC

Entre los fichajes confirmados también aparece el colombiano Mauricio González, extremo ofensivo que llega procedente de Deportes Tolima. Su incorporación refuerza la relación del club con el mercado colombiano y suma velocidad por las bandas.

González es visto como una apuesta de proyección, capaz de aportar desequilibrio y profundidad. Además, su presencia facilita la adaptación de James, quien encontraría un compatriota en el vestuario desde su llegada.

Marcus Caldeira, juventud y desarrollo en ataque

El último refuerzo del mercado es Marcus Caldeira, delantero canadiense que llega desde West Virginia Mountaineers. Se trata de una incorporación pensada a mediano plazo, enfocada en el desarrollo y la rotación del plantel.

Caldeira aporta juventud, potencia física y proyección, elementos clave para sostener la competitividad en un calendario exigente como el de la MLS, donde la profundidad del plantel suele ser determinante.

James Rodríguez, el fichaje TOP que completará el mercado de Minnesota United

En ese escenario, la llegada de James Rodríguez aparece como el movimiento que termina de darle sentido al mercado de Minnesota United. Tras su paso por México con Club León y luego de quedar como agente libre, el colombiano está en negociaciones finales para sumarse al club estadounidense.

Extraoficialmente, el acuerdo sería por un semestre con opción de extenderlo por otro. Restan detalles contractuales, exámenes médicos y la presentación oficial. Si se concreta, James será el fichaje TOP del proyecto 2026, integrándose a un equipo que ya se reforzó en todas sus líneas y que apunta a competir con mayor ambición en la MLS y los torneos paralelos.