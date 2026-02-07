La temporada 2026 de la MLS marcará un punto especial para los futbolistas colombianos. La llegada de James Rodríguez eleva el impacto mediático del certamen, pero no es un hecho aislado. El torneo contará con una presencia cafetera amplia y diversa, distribuida en más de la mitad de sus franquicias, confirmando la vigencia del talento colombiano en el mercado norteamericano.

En total, 16 de los 30 equipos de la MLS tendrán al menos un colombiano en sus filas. El listado incluye futbolistas consolidados, jóvenes en proyección y hasta un entrenador que es referencia en la liga. Para James, esto se traduce en un contexto particular: compartirá vestuario con compatriotas, enfrentará a otros en cancha y se moverá en una liga donde Colombia ya dejó de ser una excepción para convertirse en una constante.

Minnesota United, el punto de encuentro de James y un par de compatriotas

El equipo que recibirá a James es Minnesota United, uno de los clubes con mayor presencia colombiana para 2026. Allí coincidirá con Jéfferson Díaz, defensor central que se ha consolidado en el plantel, y con Mauricio González, extremo ofensivo que llega desde el fútbol colombiano (Deportes Tolima).

Minnesota se convierte así en el principal núcleo cafetero de la liga, con tres colombianos que cubren distintas líneas del campo. Para James, este entorno facilita la adaptación deportiva y personal, además de reforzar el peso colombiano dentro del proyecto del club.

Atlanta United y CF Montréal: colombianos en zonas clave

En Atlanta United FC, el representante colombiano será Steven Alzate, mediocampista de recorrido internacional que aporta equilibrio, lectura táctica y experiencia europea. Su rol es fundamental en la estructura del equipo.

Por su parte, CF Montréal cuenta con Brayan Vera, defensor que ha ganado continuidad y se ha adaptado al ritmo físico de la MLS, convirtiéndose en una pieza estable en la zaga.

Charlotte, Colorado y Houston: velocidad y desequilibrio colombiano

El colombiano de Charlotte FC es Kerwin Vargas, extremo que destaca por su velocidad y capacidad de desborde. En Colorado Rapids, aparece Alexis Castillo Manyoma, otro jugador de banda que encaja en esquemas de transición rápida.

Mientras tanto, Houston Dynamo FC tendrá a Nelson Quiñones, futbolista ofensivo que aporta profundidad y experiencia del FPC, sumándose a un equipo que busca protagonismo desde la intensidad.

Los Ángeles y Nashville: experiencia defensiva y continuidad

La ciudad de Los Ángeles contará con dos colombianos repartidos en sus clubes. En LA Galaxy, estará Carlos Emiro Garcés, mientras que en Los Angeles FC continúa Eddie Segura, uno de los defensores más constantes del club en las últimas temporadas.

En Nashville SC, el colombiano será Jeisson Palacios, zaguero con recorrido internacional que refuerza un equipo caracterizado por el orden táctico.

New York Red Bulls y Orlando City: presente y liderazgo colombiano

El proyecto de New York Red Bulls contará con Juan José Mina, una apuesta joven dentro de un club reconocido por potenciar talento emergente.

En Orlando City SC, la presencia colombiana se multiplica. El director técnico es Óscar Pareja, uno de los entrenadores más respetados de la MLS. En el plantel, figuran Eduard Atuesta e Iván Angulo, piezas clave en el mediocampo y las bandas.

Philadelphia Union y Portland Timbers: juventud y tradición cafetera

Philadelphia Union tendrá al joven Géiner Martínez, mientras que Portland Timbers reafirma su histórica conexión con Colombia.

Allí continúan Diego Chará, uno de los jugadores más emblemáticos del club, junto a Juan David Mosquera y Jímer Fory, consolidando una presencia que ya es parte de la identidad del equipo.

San Diego, Seattle y Vancouver: los últimos nombres del listado

En San Diego FC, los colombianos serán Andrés Reyes y Tomás Ángel, dos perfiles distintos que aportan solidez defensiva y variantes ofensivas.

Por su parte, Seattle Sounders FC contará con Yeimar Gómez Andrade, defensor consolidado y habitual protagonista en instancias decisivas. Finalmente, Vancouver Whitecaps FC tendrá a Édier Ocampo, completando el mapa cafetero.

La MLS 2026 será, así, un escenario donde James Rodríguez no solo brillará como figura central, sino que convivirá con una amplia red de compatriotas que refuerzan la huella colombiana en el fútbol norteamericano.

El listado con todos los futbolistas colombianos en la MLS 2026