La llegada de James Rodríguez a la MLS reactivó un viejo debate alrededor de su carrera en Europa. Con su fichaje por Minnesota United, equipo ubicado en uno de los estados más fríos de Estados Unidos, volvió a circular una versión que lo acompañó desde su salida del Bayern Munich: la idea de que dejó Alemania porque no soportaba las bajas temperaturas.

En entrevista con The Athletic del New York Times, el 10 de la Selección Colombia decidió abordar directamente el tema y cerrar, según sus propias palabras, una historia que fue malinterpretada. Su respuesta no solo busca desmontar el mito del frío, sino explicar con claridad cuál fue el verdadero motivo que lo llevó a no continuar en el club alemán.

James Rodríguez y el mito del frío en Alemania

Durante su etapa en Múnich, ciudad donde en algunos momentos del año las temperaturas pueden descender hasta los -4°C, se instaló la versión de que el clima había sido un factor determinante en su salida. La frase que originó esa narrativa, según explicó el propio jugador, fue dicha en tono distendido.

“Lo dije más como una broma. Una broma”, aclaró James en la entrevista. Con esa precisión, buscó marcar distancia entre una expresión informal y la construcción posterior que se hizo alrededor de ella. Con el paso del tiempo, aquella declaración fue interpretada como una confesión literal y terminó convirtiéndose en un argumento recurrente en el análisis de su carrera.

La respuesta de James sobre el frío y su salida del Bayern

James fue tajante al desmentir esa lectura. “Se tergiversó y se dijo que me fui por el frío. Nada más lejos de la realidad porque no me fui por eso”, afirmó. La frase busca cerrar de manera definitiva una crítica que lo acompañó durante años.

El mediocampista añadió un mensaje que refuerza su postura profesional: “Para mí, frío o calor es lo mismo, porque solo pienso en jugar”. Con esa declaración, dejó claro que las condiciones climáticas nunca influyeron en sus decisiones deportivas y que su prioridad siempre fue el rendimiento dentro del campo.

El contexto actual hace aún más evidente su intención de desmontar el mito. Minnesota, su nuevo destino, puede registrar temperaturas de hasta -13°C en determinados periodos. Si el clima hubiera sido un factor determinante en el pasado, difícilmente habría elegido un escenario con condiciones incluso más extremas.

James critica cómo se manejó la historia en Colombia

En la misma entrevista, James también se refirió a la forma en que la versión se difundió en su país. “En cuanto a lo de Múnich, en Colombia lo cambiaron todo solo para generar chismes”, aseguró, dejando en evidencia su inconformidad con la narrativa que se construyó alrededor de sus palabras.

La frase revela que, para el jugador, el problema no fue la broma en sí, sino la manera en que se amplificó y se presentó como un motivo real de su salida. Durante años, el tema del frío fue utilizado como símbolo de supuesta falta de adaptación o compromiso, algo que él ahora rechaza de forma explícita.

El verdadero motivo de la salida de James del Bayern

Más allá de negar el mito, James explicó cuál fue la razón real detrás de su decisión de no continuar en el Bayern. Según contó, tenía un acuerdo cerrado con el Atlético de Madrid y su intención era regresar a vivir en la capital española.

“Me fui por otra razón y es porque básicamente tenía un acuerdo cerrado con el Atlético de Madrid, porque quería vivir en Madrid. Mi hija estaba allí”, explicó. Con esa declaración, trasladó la decisión al plano personal y familiar, alejándola por completo de factores climáticos.

Aunque ese fichaje finalmente no se concretó, la explicación cambia el enfoque del debate. La salida no estuvo relacionada con el frío de Múnich, sino con un proyecto deportivo y una situación personal que en ese momento resultaban prioritarios para el jugador.

Minnesota y el mensaje que refuerza su postura

El hecho de que James inicie ahora una etapa en Minnesota refuerza el mensaje que quiso transmitir. Elegir un destino donde el invierno puede ser más severo que en Alemania se convierte en una prueba práctica de que el clima nunca fue un obstáculo real en su carrera.

Con su respuesta en The Athletic, James intenta poner fin a una narrativa que lo acompañó durante años y que, según él, no corresponde a la verdad. En un momento clave de su trayectoria, el colombiano aprovecha la atención mediática para reordenar su historia pública y dejar claro que sus decisiones siempre estuvieron guiadas por motivos deportivos y personales, no por las condiciones del clima.