El futuro de James Rodríguez vuelve a colocarse en el centro del mercado internacional. Cuando parecía que sus opciones se reducían a destinos ya conocidos, una nueva vía empezó a tomar fuerza y podría marcar un punto de inflexión en su carrera, justo en un año clave pensando en el Mundial 2026.

En las últimas horas, una versión surgida desde el entorno del fútbol internacional señala que el volante colombiano tendría sobre la mesa una propuesta concreta desde la MLS, aunque no del club con el que había sido relacionado inicialmente. El escenario empieza a aclararse y el margen de decisión se acorta.

La MLS reaparece con un destino inesperado

Según información revelada por el periodista Jotas Mantilla, James Rodríguez sí estaría dispuesto a jugar en la Major League Soccer, pero no en Orlando City, equipo que había sonado con insistencia en semanas anteriores. El nuevo interesado pertenece a la Conferencia Oeste y no figuraba entre los favoritos en las quinielas del mercado.

El nombre que emerge es el de Austin FC, una franquicia que busca dar un golpe de impacto deportivo y mediático con la incorporación de una figura de talla internacional. La propuesta ya estaría en fase de preparación y el club espera una respuesta en el corto plazo.

Austin FC, el proyecto que seduce al colombiano

Austin FC es una de las instituciones más jóvenes del fútbol estadounidense. Fundado en 2018, el club aún se encuentra en proceso de consolidación dentro de la MLS, sin grandes campañas ni clasificaciones a los Playoffs, pero con una estructura sólida y una afición en crecimiento.

La posible llegada de James Rodríguez supondría un antes y un después para la franquicia. No solo se convertiría en el rostro principal del proyecto, sino también en el referente futbolístico indiscutido dentro de una plantilla sin grandes estrellas internacionales.

Desde lo deportivo, el contexto resulta atractivo para el colombiano: menor presión mediática, continuidad asegurada y un entorno ideal para mantenerse competitivo de cara a su gran objetivo, que no es otro que llegar en plenitud al Mundial 2026.

Un rol protagónico y continuidad asegurada

En caso de concretarse la operación, James Rodríguez sería el jugador más importante del plantel y tendría libertad para liderar el juego ofensivo del equipo. La MLS aparece como un escenario propicio para recuperar ritmo, protagonismo y confianza, aspectos que el volante considera clave en esta etapa de su carrera.

Además, en Austin FC ya milita el colombiano Jáder Obrian, extremo que podría convertirse en un socio estratégico en ataque y facilitar la adaptación del ex Real Madrid y Bayern Múnich al fútbol estadounidense.

Un mercado que exige decisiones rápidas

Actualmente, James Rodríguez se encuentra como agente libre tras finalizar su vínculo con León de México, lo que facilita las negociaciones, pero también acelera los tiempos. El club texano prepara una oferta formal y espera una definición pronta, consciente de que el jugador también ha sido vinculado con equipos de México, Brasil y otros destinos de la MLS.

Austin FC debutará en la temporada 2026 el próximo 21 de febrero, cuando reciba a Minnesota United, y la dirigencia pretende contar cuanto antes con su gran apuesta para liderar el proyecto.

El ultimátum está sobre la mesa. El reloj corre y el futuro de James Rodríguez podría resolverse lejos de los focos tradicionales, pero con un rol protagónico asegurado en un destino que pocos imaginaban.