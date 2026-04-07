La salud de James Rodríguez generó preocupación y múltiples versiones en los últimos días. Tras su participación con la Selección Colombia en un amistoso internacional ante Francia, comenzaron a circular especulaciones sobre su estado físico, incluyendo diagnósticos no confirmados que rápidamente se amplificaron en redes sociales y algunos espacios informativos.

Ante ese escenario, Minnesota United FC emitió un comunicado oficial detallando con precisión lo ocurrido y descartando de manera categórica cualquier versión relacionada con rabdomiólisis. La postura del club es clara: la información válida es la que proviene de sus canales oficiales y no existe evidencia clínica que respalde ese tipo de especulación.

El diagnóstico oficial sobre la salud de James Rodríguez

Según el comunicado, el 29 de marzo James participó en el partido amistoso internacional entre Colombia y Francia. Durante el encuentro y una vez finalizado, comenzó a presentar síntomas de deshidratación que fueron empeorando en las horas siguientes.

Al día siguiente, tras una evaluación médica adicional, el futbolista fue diagnosticado con deshidratación severa. Debido a la gravedad del cuadro clínico, fue ingresado en un hospital la mañana del 31 de marzo para continuar bajo monitorización médica y recibir fluidoterapia intravenosa.

El parte oficial es específico en este punto: se trató de un cuadro de deshidratación severa que requirió atención hospitalaria preventiva y tratamiento con líquidos intravenosos. No se menciona ninguna otra patología asociada.

Hospitalización, alta médica y recuperación supervisada

El comunicado también confirma que James fue dado de alta tras recibir el tratamiento correspondiente. Desde entonces, continúa su recuperación en casa bajo supervisión médica continua, siguiendo los protocolos establecidos por el cuerpo médico del club.

El lunes 6 de abril, el jugador se presentó en las instalaciones de entrenamiento de Minnesota United y participó en una sesión supervisada de reincorporación a la actividad física. Esta etapa marca el inicio de un proceso gradual de regreso al trabajo competitivo.

El club aclaró que su regreso a los entrenamientos con el grupo completo dependerá exclusivamente de su evolución clínica y de los lineamientos del departamento médico. No habrá decisiones apresuradas ni atajos en su recuperación.

Minnesota United descarta rabdomiólisis de manera categórica

Uno de los puntos centrales del comunicado oficial es la negación explícita de cualquier diagnóstico relacionado con rabdomiólisis. El club fue contundente en este apartado.

Minnesota United FC afirmó que no existe evidencia clínica ni de laboratorio que indique la presencia de rabdomiólisis en el caso de James Rodríguez. La declaración no deja margen para interpretaciones: los profesionales médicos del club descartan por completo esa condición.

Este pronunciamiento busca frenar versiones que comenzaron a circular sin respaldo médico oficial. La rabdomiólisis es una afección seria que implica la degradación del tejido muscular y puede tener consecuencias graves si no es tratada adecuadamente. Precisamente por su gravedad, el club enfatizó que no hay ningún indicio que relacione el caso de James con ese diagnóstico.

Por qué no debe hablarse de rabdomiólisis en el caso de James

El propio comunicado subraya que no existe soporte clínico ni de laboratorio que permita asociar la situación del jugador con rabdomiólisis. Por lo tanto, continuar difundiendo esa versión implica apartarse de la información oficial disponible.

Desde el punto de vista médico, un diagnóstico de rabdomiólisis requiere indicadores específicos, tanto sintomatológicos como analíticos. Minnesota United fue claro al señalar que tales indicadores no están presentes en este caso.

Además, el club pidió respeto hacia la salud y la privacidad del jugador. La especulación sobre diagnósticos no confirmados no solo genera alarma innecesaria, sino que también puede afectar la percepción pública sobre la situación real.

El llamado oficial a evitar especulaciones sobre el estado de salud de James Rodríguez

Minnesota United FC manifestó que se toma muy en serio la salud y la privacidad de sus jugadores. En esa línea, solicitó respetuosamente a los medios de comunicación y al público en general que se abstengan de especular sobre el estado de salud de James Rodríguez.

El club indicó que cualquier novedad será comunicada directamente a través de sus canales oficiales. Este punto refuerza la importancia de acudir a fuentes institucionales cuando se trata de información médica sensible.

En un contexto donde las versiones pueden multiplicarse rápidamente, la declaración oficial busca ordenar el debate y centrarlo en los hechos confirmados: James sufrió una deshidratación severa, recibió tratamiento hospitalario adecuado, fue dado de alta y ya inició un proceso controlado de reincorporación física bajo supervisión médica especializada.

Preguntas frecuentes sobre la salud de James Rodríguez

¿Qué diagnóstico oficial tiene James Rodríguez?

El único diagnóstico confirmado por Minnesota United es deshidratación severa. El club explicó que presentó síntomas tras el amistoso internacional y que, luego de una evaluación médica formal, se determinó ese cuadro clínico. No se ha informado ninguna otra patología asociada.

¿James Rodríguez tuvo rabdomiólisis?

No. El comunicado oficial fue categórico al señalar que no existe evidencia clínica ni de laboratorio que indique rabdomiólisis. Los médicos del club descartaron esa posibilidad y pidieron no especular con diagnósticos que no tienen sustento médico.

¿Por qué James Rodríguez fue hospitalizado tras los amistosos con la Selección Colombia?

Fue ingresado para monitoreo continuo y administración de fluidoterapia intravenosa debido a la severidad inicial de la deshidratación. La hospitalización respondió a un criterio preventivo y de control médico especializado.

¿Cuándo volverá James Rodríguez a entrenar con normalidad?

Ya inició una fase supervisada de reincorporación. Su regreso pleno a los entrenamientos dependerá estrictamente de su evolución clínica y de los protocolos establecidos por el departamento médico del club.