La posible llegada de James Rodríguez a Minnesota United FC no solo marcaría uno de los fichajes más mediáticos del mercado en la MLS, sino que también ampliaría una historia particular: la relación del club con el talento colombiano. A la espera de la oficialización, el contexto revela que Minnesota no es ajeno a apostar por futbolistas del país y que con él, ese lazo alcanzaría un nuevo nivel de visibilidad y jerarquía.

El equipo estadounidense recién disputará en 2026 su décima temporada en el fútbol profesional de la MLS. En ese corto pero intenso recorrido, apenas cuatro futbolistas colombianos han vestido su camiseta. Si se concreta el arribo de James y se suma la llegada ya acordada de Mauricio González, el número ascenderá a seis, un dato que habla de una apuesta selectiva, pero constante, por jugadores cafeteros en un proyecto joven que busca consolidarse.

Minnesota United y una historia reciente en la MLS

Fundado en 2015 y debutante en la MLS en 2017, Minnesota United es una franquicia que ha construido su identidad paso a paso. Sin títulos en su palmarés, pero con participaciones competitivas, el club ha entendido la necesidad de sumar experiencia internacional para crecer. En ese camino, los colombianos han tenido un rol puntual, aportando goles, presencia física y conocimiento del juego.

A diferencia de otras franquicias con tradición más larga, Minnesota ha sido medido en sus incorporaciones sudamericanas. Cada colombiano que llegó lo hizo con un rol definido y dejó cifras que ayudan a explicar por qué el club sigue mirando hacia ese mercado, ahora con la opción de sumar a uno de los futbolistas más reconocidos del continente.

Carlos Darwin Quintero, el primer colombiano en Minnesota United

El primer colombiano en marcar una huella profunda fue Carlos Darwin Quintero, quien llegó en 2018 procedente del Club América. Su fichaje representó un salto de calidad para el equipo, que encontró en él velocidad, desequilibrio y gol.

Entre 2018 y 2019, Quintero disputó 64 partidos oficiales y marcó 27 goles, números que lo convirtieron en uno de los referentes ofensivos del club en ese periodo. Su impacto fue inmediato y dejó la vara alta para los futbolistas colombianos que llegarían después, posicionando a Minnesota United como una plaza atractiva para atacantes con perfil ofensivo.

Ángelo Rodríguez y la presencia física en ataque

Otro nombre clave en la historia colombiana del club es Ángelo Rodríguez. Arribó en 2018 desde Deportes Tolima, sumándose a un proyecto que necesitaba potencia y presencia en el área rival.

Rodríguez permaneció en el equipo hasta 2020. En ese lapso jugó 43 partidos y anotó 13 goles, aportando un perfil distinto al de Quintero. Su rol estuvo más ligado al juego físico, al choque con los defensores y a la generación de espacios, complementando el estilo ofensivo del equipo en esos años iniciales de consolidación en la MLS.

Ménder García y una etapa de transición

La tercera experiencia colombiana llegó con Ménder García, quien se incorporó en 2022 procedente de Once Caldas. Su paso coincidió con una etapa de transición deportiva para Minnesota United, en la que el club ajustaba su estructura y buscaba estabilidad.

Entre 2022 y 2024, García disputó 46 partidos y convirtió 4 goles. Si bien sus números fueron más discretos, su aporte se dio desde el sacrificio táctico y la rotación del plantel. Su ciclo reflejó también las exigencias de la MLS para los jugadores que deben adaptarse a un ritmo físico alto y a un calendario exigente.

Jéfferson Díaz, el colombiano que sigue en el plantel de Minnesota United

El presente colombiano del club pasa por Jéfferson Díaz, defensor central que llegó en 2024 desde Deportivo Cali. A diferencia de sus compatriotas anteriores, Díaz se mantiene en el plantel y ha logrado continuidad.

Hasta el momento suma 47 partidos oficiales y un gol, consolidándose como una opción confiable en la línea defensiva. Su permanencia refuerza la idea de que Minnesota United no solo busca talento ofensivo en Colombia, sino también jugadores capaces de sostener el equilibrio defensivo del equipo.

Mauricio González y el próximo paso del proyecto colombiano

De cara a 2026, el club ya aseguró la llegada de Mauricio González, mediocampista procedente de Deportes Tolima. Su fichaje amplía la presencia cafetera y anticipa un relevo generacional dentro del plantel.

González llega como una apuesta de proyección, con dinámica y capacidad para adaptarse al ritmo de la MLS. Su incorporación eleva a cinco el número de colombianos vinculados al club y prepara el terreno para un impacto mayor si se concreta la llegada de James Rodríguez.

James Rodríguez y un nuevo capítulo para los colombianos en Minnesota

Si el fichaje de James se confirma, Minnesota United pasará de haber tenido cuatro colombianos en casi una década a contar con seis en un solo proyecto deportivo. La diferencia no es solo numérica. James representa liderazgo, experiencia internacional y una visibilidad global que ningún otro colombiano había aportado al club.

Su llegada encajaría en una historia construida de forma gradual, en la que cada colombiano dejó su aporte en distintas etapas del crecimiento del equipo. Ahora, Minnesota United se prepara para escribir el capítulo más mediático de ese vínculo, con un futbolista que puede marcar un antes y un después en la relación entre el club y el fútbol colombiano.