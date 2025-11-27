Los rumores respecto al futuro de James Rodríguez siguen generando interés, pero en las últimas horas surgió una versión que cobra fuerza sobre el posible destino del ’10’ colombiano.

Desde México aseguran que el mediocampista estaría dispuesto a continuar en el fútbol local, y ese escenario abriría la puerta para que Pumas UNAM sea el equipo con mayores posibilidades. No obstante, la decisión final no depende únicamente del jugador, sino también de las directivas del club dirigido por Efraín Juárez.

El periodista Óscar Brizz reveló que Pumas “lleva la ventaja” en la puja por el colombiano y que, incluso, sería la opción que más seduce a James: “el mismo jugador colombiano quiere jugar con los del Pedregal y estar al lado de sus amigos Álvaro Angulo y Keylor Navas”, informó. Además, aseguró que James habría priorizado gestionar su llegada a los universitarios por encima de otros interesados, aunque la última palabra la tendrá el conjunto del Pedregal.

¿James, nuevo jugador de Pumas UNAM?

El periodista César Luis Merlo entregó una versión más prudente. Según su información, aunque sí hubo un ofrecimiento, todavía no existen negociaciones formales: “Me dijeron tajantemente que no hay ningún tipo de negociación, por ahora no pasa de un ofrecimiento”.

Será en los próximos días cuando se conozca si existe una posibilidad real de este movimiento. “Veremos si con el transcurso de los días, Pumas empieza a valorar la opción de traer a James Rodríguez”, añadió.

Mientras tanto, el ’10’ se toma con calma la búsqueda de nuevo club. Su prioridad es encontrar continuidad y ritmo competitivo antes del Mundial 2026, y por ello el fútbol mexicano, donde ya disputó un año, aparece como su principal alternativa.

¿Millonarios buscó a James Rodríguez? El presidente del club respondió

En medio de la presentación de Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo de Millonarios, el presidente Enrique Camacho se refirió a uno de los rumores recientes: un posible acercamiento por el fichaje de James Rodríguez.

Camacho confirmó que sí existieron contactos. Sin embargo, esos diálogos no avanzaron lo suficiente para pensar en una negociación real. Aun así, resaltó la calidad del jugador y dejó claro que siempre estará en consideración del club.

“Sí, tuvimos una serie de contactos buscando a James, pero definitivamente esos contactos no han avanzado mucho. James es un jugador extraordinario, es como cuando Millonarios quería a Falcao, lo buscamos hasta que pudimos lograrlo. James es un jugador maravilloso, capitán de la Selección Colombia, que está en su plenitud, pero tiene unas alternativas muy interesantes que explorar. Seguiremos teniéndolo siempre en el radar“, afirmó el dirigente.