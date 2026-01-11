Inter y Napoli se cruzan en uno de los partidos más esperados de la temporada en Italia. El líder recibe al campeón vigente en un duelo directo que puede marcar el rumbo de la pelea por el Scudetto, justo en el arranque de un tramo decisivo del calendario. El choque, correspondiente a la fecha 20 de la Serie A, enfrenta al primero contra el tercero en un contexto de máxima exigencia competitiva.

Más allá de los puntos en juego, el encuentro funciona como una verdadera prueba de carácter. Inter llega con impulso, confianza y continuidad, mientras que Napoli afronta el desafío condicionado por las ausencias y la necesidad de responder en un escenario adverso. El resultado puede reordenar la cima del campeonato y enviar un mensaje fuerte al resto de candidatos.

Inter vs Nápoli: Horario, canales de Televisión y señales STREAMING HOY

Colombia: 2:45 p.m. | ESPN y Disney +

2:45 p.m. | ESPN y Disney + España: 8:45 p.m. | DAZN TV

8:45 p.m. | DAZN TV Argentina: 4:45 p.m. | ESPN y Disney +

4:45 p.m. | ESPN y Disney + México: 1:45 p.m. | ESPN 2

1:45 p.m. | ESPN 2 Estados Unidos: 2:45 p.m. | Fubo TV, Paramount+ y Fox Sports

2:45 p.m. | Fubo TV, Paramount+ y Fox Sports Italia: 8:45 p.m. | Sky Sports y RAI

Internazionale, líder sólido y con enero exigente

El Inter de Lautaro Martínez lidera la Serie A con 42 puntos y afronta un mes de enero sin respiro: ocho partidos en apenas cuatro semanas, con margen mínimo para rotar o especular. En ese contexto, la visita del Napoli aparece como el examen más complejo, no solo por la jerarquía del rival, sino por tratarse de un competidor directo en la lucha por el título.

El equipo ahora dirigido por Christian Chivu atravesó un inicio de temporada irregular que puso en discusión su proyecto, pero logró revertir la situación con seis victorias consecutivas y apenas cuatro goles encajados en ese tramo. La solidez defensiva, la regularidad del bloque y el liderazgo de Lautaro explican buena parte del repunte.

Inter vs Napoli: el peso de los antecedentes recientes

La historia inmediata añade tensión al cruce. En la temporada pasada, el Napoli de Antonio Conte le arrebató el campeonato al Inter por apenas un punto, y en la primera vuelta del torneo actual volvió a imponerse con claridad por 3-1. Aquel resultado todavía resuena en Milán y refuerza la sensación de revancha en el entorno neroazzurro.

Ahora, el contexto es distinto. Inter llega más equilibrado y con una estructura consolidada, mientras que Napoli debe reconstruirse sobre la marcha para sostener su candidatura.

Napoli, corto de nombres pero con ambición intacta

El panorama para el conjunto napolitano es complejo. Conte contará con apenas 15 futbolistas disponibles, tras una serie de bajas sensibles como Kevin De Bruyne, André-Frank Anguissa, Alex Meret, David Neres y Romelu Lukaku. La lista corta obliga a un plan de partido preciso, con poca capacidad de ajuste y máxima concentración.

En ataque, Napoli dependerá de la eficacia de Rasmus Højlund, su principal carta ofensiva, y del protagonismo que puedan asumir jugadores como Matteo Politano y Scott McTominay, llamados a liderar en un contexto de exigencia extrema.

Un cruce que puede reordenar la Serie A

Mientras Inter y Napoli se juegan mucho más que tres puntos, otros gigantes observan atentos. AC Milan, segundo con 39 unidades, y Juventus, cuarto con 36, saben que cualquier resultado puede modificar el escenario de la parte alta. La Serie A entra en una fase donde los duelos directos pesan doble y cada detalle deja huella.

Este choque en Milán no define el campeonato, pero sí puede marcar tendencias claras en la carrera por el liderato.