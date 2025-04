Con Lionel Messi como principal atractivo, el Inter Miami vuelve a casa este domingo 30 de marzo para recibir al Toronto FC por la séptima jornada de la MLS 2025. El encuentro se disputará en el Chase Stadium, donde Las Garzas buscarán extender su gran momento en liga, tras cosechar 13 puntos de 15 posibles. Para Messi y compañía, este duelo representa una oportunidad clave para mantener el invicto y llegar con confianza al choque de vuelta por Concachampions ante LAFC.

El equipo dirigido por Javier Mascherano lidera la Conferencia Este y viene de un trabajado triunfo ante Philadelphia Union, mientras que Toronto, aún sin victorias en la temporada, busca dar la sorpresa en Florida y comenzar a revertir un flojo arranque.

Dónde ver Inter Miami vs Toronto FC por TV y online

Este partido será transmitido exclusivamente a través del MLS Season Pass en Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos oficiales para todos los encuentros de la Major League Soccer.

Horarios por país:

20:00 – Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay

19:00 – Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (Pacífico – PST)

18:00 – Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos (Este – EST)

17:00 – México, Estados Unidos (Central – CST)

Inter Miami busca seguir firme en la MLS

El conjunto de Fort Lauderdale mantiene un arranque sólido en la liga estadounidense, con cuatro victorias y un empate. Aunque perdió 1-0 ante LAFC por la Concachampions el jueves, el foco también está puesto en sostener el liderazgo doméstico. Messi, con cinco goles y dos asistencias en siete partidos, es el motor ofensivo de un equipo que combina experiencia y juventud bajo la conducción de Mascherano.

Toronto FC necesita reaccionar cuanto antes

Los canadienses atraviesan una crisis de resultados: en seis fechas aún no han ganado y acumulan solo dos empates. El empate 0-0 ante Vancouver en la jornada anterior dejó sensaciones mixtas, pero la realidad indica que Toronto FC necesita sumar con urgencia para no quedar descolgado en la Conferencia Este. Con nombres como Bernardeschi, Insigne y Osorio, el talento está presente, pero los resultados aún no acompañan.

Inter Miami domina el historial ante Toronto

En 11 enfrentamientos previos, el Inter Miami se impuso en nueve ocasiones, incluyendo una contundente goleada 4-0 en 2023 sin Messi en cancha. La localía en el Chase Stadium, sumada al momento actual del equipo, convierten al cuadro rosa en claro favorito para quedarse con los tres puntos.

Posibles alineaciones del partido

Inter Miami: Oscar Ustari; Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Yannick Bright, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Luis Suárez, Lionel Messi y Fafa Picault.

DT: Javier Mascherano.

Toronto FC: Sean Johnson; Henry Wingo, Sigurd Rosted, Nicksoen Gomis, Raoul Petretta; Alonso Coello, Lorenzo Insigne, Jonathan Osorio; Derrick Etienne Jr., Deandre Kerr y Federico Bernardeschi.

DT: Robin Fraser.