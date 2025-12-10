El 2026 comenzará con un hecho sin precedentes para el fútbol colombiano: Lionel Messi jugará en Colombia un partido de clubes por primera vez en su carrera. El crack argentino llegará con Inter Miami, vigente campeón de la MLS, para disputar un amistoso de lujo frente a Atlético Nacional en Medellín. Un duelo histórico que desde ya genera expectativa a nivel continental.

El encuentro está programado para el 31 de enero de 2026, a las 6:00 p. m., en el estadio Atanasio Girardot, sede del espectáculo denominado “El Partido de la Historia”. Además del impacto deportivo, el evento incluirá experiencias especiales para niños y aficionados, convirtiéndolo en una celebración global para todos los amantes del fútbol.

Fecha, hora y lugar del Inter Miami vs Atlético Nacional

El partido que traerá a Messi al país colombiano se disputará el 31 de enero de 2026, en pleno inicio de pretemporada internacional para el equipo estadounidense. El escenario será el Atanasio Girardot, uno de los estadios más emblemáticos de Colombia y hogar de Atlético Nacional.

El juego comenzará a las 6:00 de la tarde, en un horario ideal para vivir una jornada familiar y para aprovechar todas las actividades programadas antes y después del encuentro. La logística del evento apunta a un lleno total en las tribunas, con aficionados locales, seguidores de Messi y público de diferentes regiones que viajará para presenciar esta ocasión única.

Messi en Colombia: un acontecimiento histórico para el fútbol nacional

Aunque Messi ya había visitado Colombia en compromisos de Eliminatoria con la Selección de Argentina, nunca ha enfrentado a un club colombiano. Este partido marcará un capítulo dorado en la historia del fútbol nacional: la presencia de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos compitiendo en territorio colombiano ante uno de los clubes más grandes del continente.

La figura de Messi trasciende generaciones. Su presencia en Medellín no solo atraerá miradas deportivas, sino también mediáticas, turísticas y culturales, consolidando este duelo como un espectáculo global. Llega totalmente vigente, tras consagrarse en la MLS y en el año en que jugaría un Copa del Mundo.

Inter Miami, el campeón de la MLS que llega con sus estrellas

Inter Miami llegará al amistoso con la etiqueta de campeón vigente de la MLS, un título que alcanzó gracias al liderazgo futbolístico de Messi y al crecimiento deportivo de un proyecto que revolucionó el fútbol estadounidense.

Para el club, este enfrentamiento forma parte de una gira internacional diseñada para potenciar su marca, fortalecer su preparación para la temporada 2026 y llevar a su máxima figura a nuevas audiencias. El duelo ante Atlético Nacional será uno de los puntos más destacados de su calendario.

Atlético Nacional como anfitrión del “Partido de la Historia”

Atlético Nacional, uno de los clubes más prestigiosos de Sudamérica, será el encargado de recibir al equipo estadounidense. El amistoso no solo servirá como prueba deportiva, sino también como un evento de exhibición para presentar el proyecto verdolaga de cara al 2026.

El ambiente en Medellín promete ser inolvidable: el Atanasio Girardot se llenará de hinchas verdolagas, seguidores del fútbol internacional y fanáticos que esperan ver a Messi en acción. Será una noche marcada por la emoción, la admiración y el orgullo de recibir a una de las máximas leyendas del deporte mundial.

Un espectáculo con experiencias para niños y aficionados

El partido no será solo fútbol. La organización ha preparado actividades especiales para que la jornada se convierta en una verdadera fiesta deportiva. Entre las experiencias previstas habrá:

Zonas interactivas para niños,

Activaciones para aficionados,

Eventos previos al juego,

Espacios de convivencia familiar pensados para todas las edades.

El objetivo es que quienes asistan vivan un evento completo, que combine entretenimiento, emoción y un ambiente único alrededor de la figura de Messi.

Un partido que marcará un antes y un después en el fútbol colombiano

Inter Miami vs Atlético Nacional será más que un amistoso: será el día en que Colombia reciba a Messi para un partido de clubes, un hito que quedará grabado en la historia del deporte nacional. El Atanasio Girardot se convertirá en el centro del mundo futbolístico el 31 de enero de 2026, en una jornada que promete espectáculo, emociones y un recuerdo imborrable para todos los aficionados que tendrán el privilegio de vivirlo.