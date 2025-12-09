El Liverpool se mete a San Siro en un momento en el que la palabra frágil se siente incluso caritativa. Los actuales campeones de la Premier League llegan a Italia sin forma, sin dispositivo y, lo más crítico, sin paz interna. Las repercusiones del caótico 3-3 en Elland Road aceleraron una situación ya volátil, pero fueron las declaraciones de Mohamed Salah tras el partido las que encendieron las alarmas en Merseyside.

Inter vs Liverpool: horarios, canales de TV y señales Streaming

COLOMBIA : 3:00 p.m. | ESPN y Disney +

: 3:00 p.m. | ESPN y Disney + ARGENTINA : 5:00 p.m. | ESPN y Disney +

: 5:00 p.m. | ESPN y Disney + MÉXICO : 2:00 p.m. | HBO Max y Space

: 2:00 p.m. | HBO Max y Space ESPAÑA : 9:00 p.m. | Movistar + Liga de Campeones

: 9:00 p.m. | Movistar + Liga de Campeones ITALIA : 9:00 p.m. | Sky Sports

: 9:00 p.m. | Sky Sports MIAMI: 3:00 p.m. | DAZN y Paramount+

Un Liverpool en conflicto ante un Inter que respira coherencia

El Liverpool llega a esta jornada europea sumido en un conflicto que ya no es solo táctico, sino también anímico y estructural. Arne Slot atraviesa el momento más crítico desde su llegada: el equipo no responde, los resultados se desploman y el vestuario, visiblemente dividido, refleja un clima de alerta total. Esta eliminatoria de la Champions League se siente menos como un partido de fase de grupos y más como un referéndum deportivo sobre la continuidad del técnico neerlandés.

Del otro lado aparece un Inter de Milán sólido, confiado y con un plan claro. La diferencia en estabilidad emocional y estructural entre ambos equipos es evidente: mientras uno navega entre dudas, el otro avanza con identidad.

Inter de Milán: estructura, solidez y una identidad clara

El equipo de Cristian Chivu es todo lo que hoy el Liverpool no es: compacto, reconocido y dueño de una estructura que rara vez pierde control. El campeón italiano llega a esta cita impulsado por una columna vertebral en gran forma, sostenida por la inteligencia ofensiva de Lautaro Martínez, la claridad de Nicolò Barella y la precisión de Hakan Çalhanoğlu.

En las bandas, Thuram, Dimarco y Luis Henrique añaden dinamismo en zonas donde el Liverpool sufre—y mucho—para defender con constancia. La presión, las transiciones rápidas y la agresividad bien ejecutada del Inter prometen un desafío que puede desnudar aún más la fragilidad inglesa.

San Siro, bajo las luces de la Champions, no ofrece refugio. El Inter promete una puesta en escena implacable.

Liverpool: turbulento, dividido y bajo presión máxima

Arne Slot llega acorralado. Las actuaciones no convencen, la defensa hace agua y el mediocampo continúa mostrando grietas profundas. La fractura emocional, retratada en los comentarios de Salah, expone un cuadro que ya no solo compite contra sus rivales, sino también contra sí mismo.

Aun así, quedan destellos. La calidad de Florian Wirtz, la insistencia de Szoboszlai y el potencial de Alexander Isak ofrecen chispazos de esperanza. Pero son insuficientes sin una estructura coherente y sin un líder capaz de recomponer la confianza.

Slot deberá devolver a Salah a la titularidad, ajustar el mediocampo y, sobre todo, presentar un once que todavía crea en su idea. Su autoridad se estabiliza hoy o se extingue.