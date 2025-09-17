Los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana 2025 tendrán un platillo imperdible este miércoles 17 de septiembre en Quito, Ecuador. Dos equipos aguerridos y sorpresivos esta temporada medirán fuerzas en el choque de ida: Independiente del Valle, dos veces campeón del torneo, recibe al Once Caldas, histórico campeón de la Copa Libertadores 2004. El compromiso también tendrá el atractivo duelo entre goleadores, con el argentino Claudio Paul Spinelli en el local y el excéntrico Dayro Mauricio Moreno en la visita.

Independiente del Valle vs Once Caldas: canales TV y transmisiones streaming para HOY

Partido : Independiente del Valle vs Once Caldas

: Independiente del Valle vs Once Caldas Fecha : Miércoles 17 de septiembre de 2025

: Miércoles 17 de septiembre de 2025 Hora : 7:30 p.m. (Colombia)

: 7:30 p.m. (Colombia) Evento : Cuartos de final de la Copa Sudamericana – Partido de ida

: Cuartos de final de la Copa Sudamericana – Partido de ida Estadio : Ciudad Deportiva Independiente del Valle (Quito)

: Ciudad Deportiva Independiente del Valle (Quito) Árbitro : Piero Maza Gómez (Chile)

: Piero Maza Gómez (Chile) Televisión : ESPN

: ESPN Streaming: Disney+

Once Caldas, ilusión de volver a hacer historia

El Once Caldas ha tenido una campaña notable en la Copa Sudamericana 2025. En los playoffs eliminó al San Antonio Bulo Bulo de Bolivia y en octavos dejó en el camino al argentino Huracán. El equipo de Hernán Darío Herrera confía en el liderazgo de Dayro Moreno, máximo artillero del certamen con 8 tantos, para dar un golpe en Quito.

En la Liga BetPlay, el conjunto de Manizales logró un triunfo clave ante Envigado que le permitió tomar aire en la tabla. Aun así, el técnico reservó a gran parte de los titulares para este compromiso internacional, lo que refleja la importancia del torneo en sus aspiraciones.

Independiente del Valle, favorito por jerarquía y presente

El cuadro ecuatoriano Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana en 2019 y 2022, llega en gran momento. Lidera la Liga Pro de Ecuador bajo la dirección del español Javier Rabanal y cuenta con una de las delanteras más efectivas del continente, encabezada por Claudio Spinelli, autor de 22 goles en la temporada.

El equipo del Valle ya demostró fortaleza como local: en torneos internacionales ha conseguido tres triunfos y un empate en 2025, incluyendo victorias ante Barcelona y Universitario, además de un empate con River Plate.

Posibles alineaciones

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Darwin Guagua o Junior Sornoza; Juan Cazares, Renato Ibarra y Claudio Spinelli.

Entrenador: Javier Rabanal.

Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jéider Riquett, Kevin Tamayo; Mateo García, Robert Mejía, Luis Sánchez; Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno.

Entrenador: Hernán Darío Herrera.