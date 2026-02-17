El inicio del camino internacional del DIM en 2026 tendrá un escenario exigente. El equipo debutará en la Fase 2 de la Libertadores visitando a Liverpool FC en Uruguay. Es un país en el que el historial del Poderoso deja números que obligan a levantar la guardia.

No se trata solo de un partido más. El DIM afronta un desafío que combina historia, estadística y presente deportivo. Cada visita a territorio uruguayo en la Libertadores dejó lecciones duras, y ahora el equipo dirigido por Alejandro Restrepo buscará cambiar una tendencia que preocupa.

El camino del DIM en la Libertadores 2026

Independiente Medellín comenzará su participación en la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 2, instancia en la que enfrentará a Liverpool FC en una serie de ida y vuelta. El primer partido será en Uruguay, lo que obliga al DIM a afrontar un contexto históricamente complejo. En este país, el Poderoso disputó 4 partidos oficiales por Libertadores y nunca logró ganar.

El historial del DIM jugando en Uruguay por Libertadores

El registro de Independiente Medellín en Uruguay es claro: un empate y tres derrotas en cuatro partidos disputados.

Estos fueron los resultados:

2009, playoffs: Peñarol 0-0 DIM

2009, fase de grupos: Defensor Sporting 4-3 DIM (Álvaro Navarro x 2, Diego Vera y Diego De Souza; Luis Carlos Arias, Andrés Ortiz y Diego Cabrera)

(Álvaro Navarro x 2, Diego Vera y Diego De Souza; Luis Carlos Arias, Andrés Ortiz y Diego Cabrera) 2010, fase de grupos: Racing de Montevideo 1-0 DIM (Santiago Ostolaza)

(Santiago Ostolaza) 2023, fase de grupos: Club Nacional de Football 2-1 DIM (Gastón Pereiro y Fabián Noguera; Luciano Pons).

El balance muestra un dato contundente: el DIM aún no ha logrado celebrar una victoria oficial en territorio uruguayo.

El empate ante Peñarol en 2009

La única vez que el DIM sumó puntos en Uruguay fue en 2009, cuando empató 0-0 ante Peñarol en Montevideo. Fue un partido táctico, de alta intensidad, en el que el Poderoso logró resistir y llevarse un resultado valioso. Ese empate fue clave en la serie de playoffs, pero quedó como un episodio aislado dentro de un historial dominado por resultados adversos.

Los partidos más dolorosos del DIM en Uruguay

Entre las derrotas, dos encuentros quedaron especialmente marcados.

En 2009, el DIM cayó 4-3 ante Defensor Sporting en un partido lleno de goles y errores defensivos. A pesar de anotar tres veces, el equipo no logró sostener el resultado.

En 2023, la derrota 2-1 ante Nacional dejó la sensación de oportunidad perdida. El Medellín compitió bien, pero terminó cayendo en un partido que pudo cambiar el destino de su grupo.

Liverpool FC, el rival del DIM en la Fase 2 de la Libertadores

El desafío 2026 será ante Liverpool FC, un club que ha crecido en el fútbol uruguayo y que compite regularmente en torneos internacionales.

Para el DIM, el partido representa la oportunidad de cambiar la historia reciente en Uruguay y comenzar la Libertadores con un resultado positivo fuera de casa.

En series de ida y vuelta, el resultado del primer partido suele definir la dinámica. Conseguir un empate o una victoria como visitante permite manejar la vuelta con mayor tranquilidad.

Para el DIM, romper la racha negativa en Uruguay sería clave para avanzar a la siguiente fase y para demostrar crecimiento competitivo.

Un reto que mezcla historia y presente para el Poderoso

El historial del DIM en Uruguay no es favorable, pero también ofrece una motivación extra. Cada partido internacional permite escribir una nueva página.

El inicio de la Libertadores 2026 en territorio uruguayo representa una prueba de carácter para el Poderoso, que buscará cambiar su registro y demostrar que está listo para competir en el máximo torneo continental.