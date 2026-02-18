El camino internacional del DIM en la Libertadores empezó con una noche memorable en Uruguay. El equipo logró un triunfo agónico por 1-2 visitando a Liverpool FC, resultado que le permite llegar con ventaja al partido de vuelta de la Fase 2.

El Poderoso abrió el marcador con gol de Francisco Fydriszewski a los 52 minutos, sufrió el empate con anotación de Santiago Strasorier a los 64 y terminó celebrando en el tiempo de adición con tanto de Hayen Palacios. Ese resultado cambió el panorama de la serie y ahora la clasificación se definirá en Medellín.

Cuándo se juega el partido de vuelta del DIM vs Liverpool, Conmebol Libertadores

El segundo compromiso de la llave está programado para el martes 24 de febrero a las 7:30 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot.

Será el primer gran partido internacional del DIM en casa en 2026 y uno de los más importantes del semestre. Allí el equipo definirá si avanza a la Fase 3 de la Libertadores o si queda eliminado.

La localía puede ser determinante. El Poderoso contará con su hinchada, un factor que históricamente ha marcado diferencia en noches decisivas.

El triunfo del DIM en Uruguay y su valor en la serie

Ganar en Uruguay fue clave para el Medellín. No solo por los puntos en la serie, sino por el impulso anímico en un inicio de temporada complicado.

El equipo de Alejandro Restrepo mostró carácter para reponerse al empate rival y encontrar el gol de la victoria en el último tramo del partido.

Ese resultado le permite al DIM llegar a la vuelta con ventaja de un gol, un escenario favorable en una serie corta.

Qué necesita el DIM para clasificar a la Fase 3 de la Libertadores

El panorama del Medellín es claro. Para avanzar a la siguiente ronda, el equipo necesita mantener la ventaja conseguida en Uruguay.

Esto significa que si el DIM gana el partido de vuelta por cualquier marcador, clasificará directamente a la Fase 3 de la Libertadores. También avanzará si empata en Medellín, ya que mantendría la diferencia de un gol en el marcador global.

La opción de penaltis en caso de derrota por un gol

Existe un tercer escenario. Si el DIM pierde el partido de vuelta por un gol de diferencia, la serie quedará empatada en el global y se definirá en una tanda de penaltis.

En ese caso, el Poderoso aún tendría la posibilidad de clasificar si logra imponerse desde los once metros. Este escenario obliga al equipo a cuidar cada detalle, ya que una derrota mínima no lo elimina directamente, pero sí lo lleva a una definición de alto riesgo.

Cómo quedaría eliminado el DIM ante Liverpool

La única vía que dejaría al DIM fuera de la Libertadores es perder el partido de vuelta por más de un gol de diferencia. Ese resultado le daría la clasificación directa a Liverpool y pondría fin al sueño internacional del Poderoso en esta edición. Por eso, el objetivo del equipo es claro: sostener la ventaja, aprovechar la localía y cerrar la serie sin complicaciones.

La importancia del Atanasio Girardot en noches de Libertadores

El estadio del Medellín ha sido escenario de grandes noches internacionales. La presión del público y la energía del ambiente suelen ser factores clave.

En partidos decisivos, el DIM ha sabido responder con carácter y competitividad, apoyado en su hinchada. Ante Liverpool, el Atanasio Girardot será nuevamente protagonista en una serie que puede marcar el rumbo del semestre.

El reto deportivo del DIM en la Libertadores 2026

El triunfo en Uruguay dejó claro que el DIM tiene argumentos para competir en el plano internacional. Ahora el reto es sostener el nivel, mantener la concentración defensiva y aprovechar las oportunidades de gol en casa.

La clasificación a la Fase 3 sería un paso importante para el proyecto deportivo, además de mantener viva la ilusión de llegar a la fase de grupos.

Una noche clave para el semestre del DIM

El partido de vuelta ante Liverpool representa mucho más que una clasificación. Puede marcar el ánimo del equipo en la Liga BetPlay, reforzar la confianza del grupo y darle estabilidad al proceso deportivo.

El Poderoso llega con ventaja, con su gente en casa y con la oportunidad de seguir avanzando en la Libertadores 2026. Todo se definirá en Medellín, en una noche que puede quedar marcada en la temporada del club.