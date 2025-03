Con la presión de perder tres partidos y complicarse si no consigue un resultado favorable, a la Tricolor no le sirve más que ganar para respirar tranquilo y estar más cerca de la próxima Copa del Mundo 2026. Colombia vs Paraguay es un duelo con pronóstico reservado por todos los antecedentes que presentan y se juega hoy martes 25 de marzo desde el Roberto Meléndez y con la cobertura oficial de Gol Caracol EN VIVO por señal abierta y online.

Dónde ver Gol Caracol EN VIVO el Colombia vs Paraguay por Eliminatorias

Puedes ver Caracol TV en la aplicación de Caracol Televisión, en el portal www.caracoltv.com, en la aplicación Caracol Internacional, en la plataforma ditu TV y en el canal 132 de DIRECTV. Consulta los cableoperadores disponibles para seguir el partido por las Eliminatorias.

Ante la victoria de Paraguay frente a Chile, el equipo de Gustavo Alfaro marcha en el quinto lugar con 20 unidades. Colombia suma su tercera derrota y de esta manera es sexto con 19.