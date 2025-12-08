La espera terminó. Hoy, Gimnasia y Estudiantes paralizan a La Plata con una semifinal vibrante que marcará el destino del Torneo Clausura. El Lobo recibirá al León en el Estadio del Bosque, con la calle 60 y 118 como epicentro de un ambiente único y decisivo. El que gane avanzará a la gran final, donde ya espera Racing de Avellaneda, que dejó en el camino a Boca Juniors. La ciudad vive una jornada histórica, cargada de tensión y expectativa.

Gimnasia vs Estudiantes: Televisión y señales Streaming HOY EN VIVO

El encuentro será dirigido por Facundo Tello, con Lucas Novelli a cargo del VAR. La transmisión estará en manos de los operadores asignados para Argentina y Sudamérica.

Colombia:

3:00 p.m. | Disney+

Argentina:

5:00 p.m. | ESPN Premium y TNT Sports

Resto de Sudamérica:

Disney+

Un recibimiento impactante y un clásico que regresa al formato eliminatorio

La fiesta en las tribunas estará a cargo de la parcialidad de Gimnasia, que promete un marco imponente en el Juan Carmelo Zerillo. En la vereda de enfrente, los hinchas del León despedirán al plantel en City Bell alrededor de las 13, aunque sin pantalla gigante en el predio.

Será el primer enfrentamiento eliminatorio directo entre ambos después de 11 años, desde aquella Copa Sudamericana 2014 donde Estudiantes avanzó tras imponerse 1-0 en el global. Hoy, la paridad es total y el pronóstico está completamente abierto.

Cómo llega Gimnasia: turbulencia dirigencial, impulso futbolístico

La semana del Lobo estuvo marcada por un paro del plantel debido a atrasos salariales y por un cambio de conducción en el club. Pese al contexto, el equipo retomó rápido el trabajo en Estancia Chica y mantuvo el impulso futbolístico que lo posicionó entre los mejores del torneo.

Gimnasia dejó atrás una etapa difícil, salió del riesgo de descenso y sumó cinco triunfos consecutivos ante River, Vélez, Platense, Unión y Barracas Central. Su última derrota fue el 19 de octubre frente a Estudiantes en UNO, pero desde entonces el rendimiento dio un giro profundo.

Cómo llega Estudiantes: firmeza competitiva y una baja sensible

Estudiantes también aterriza fortalecido luego de eliminar a Rosario Central y Central Córdoba, dos duelos exigentes y en escenarios complicados. La semana fue más tranquila, aunque atravesada por un punto clave: la sanción a Guido Carrillo se mantuvo y solo podrá volver si el Pincha llega a la final.

Aun así, el equipo mostró solidez, orden y confianza en partidos de alta tensión, confirmando su carácter competitivo.

Una ciudad que vuelve a detenerse para su evento más grande

Este será el tercer clásico de 2025, pero esta edición tiene un tono especial: define al segundo finalista del Clausura y está marcada por el estado emocional, deportivo e institucional de ambos conjuntos.

Al caer la tarde sobre el Bosque, mientras la ciudad se oscurece, uno celebrará y quedará a un paso de la gloria: disputar la final el sábado en el Madre de Ciudades. En caso de empate en los 90 minutos, habrá prórroga de 30 minutos y, si persiste la igualdad, definición por penales.

Zaniratto recupera una pieza importante

El equipo de Fernando Zaniratto trabajó en medio de la medida de fuerza del plantel por deudas salariales, pero el entrenador logró sostener el enfoque competitivo. La buena noticia llegó con la recuperación de Alejandro Piedrahíta, quien superó la mialgia que lo dejó fuera del partido ante Barracas Central.

Con su regreso, Zaniratto haría una variante en el once inicial: Piedrahíta ingresaría por Jeremías Merlo.

Posible formación de Gimnasia

Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Alejandro Piedrahíta, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

Eduardo Domínguez y una apuesta ofensiva

En City Bell, Eduardo Domínguez analizó alternativas y mantuvo especial atención a la situación de Carrillo. Sin su goleador, el técnico probó con Lucas Alario como opción para acompañar o reemplazar a Facundo Farías, aunque no hay confirmación definitiva.

Posible formación de Estudiantes

Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Tiago Palacios, Cristian Medina, Ezequiel Piovi, Santiago Ascacibar, Edwuin Cetré; Facundo Farías o Lucas Alario.