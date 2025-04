Germán Cano volvió a dejar su marca ante Once Caldas, esta vez con la camiseta de Fluminense en el arranque de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana 2025. El delantero argentino anotó en el estadio Palogrande, ampliando una de las rachas más curiosas y contundentes de su carrera: el equipo de Manizales es uno de sus rivales favoritos. Ya son 11 goles los que le ha convertido a lo largo de su trayectoria.

Este nuevo tanto no solo refuerza su dominio frente a Once Caldas, sino que también confirma su gran momento con Fluminense. Cano acumula 11 goles en 16 partidos disputados en lo que va del año, siendo una pieza clave en el ataque del conjunto brasileño. Su regularidad, instinto goleador y oportunismo lo siguen consolidando como uno de los delanteros más efectivos del continente.

Germán Cano ante Once Caldas: una historia que comenzó en Pereira y se fortaleció en el DIM

El primer gol de Germán Cano ante Once Caldas se remonta a su etapa en el fútbol colombiano con Deportivo Pereira, donde marcó en un clásico que sería el inicio de una larga secuencia. Luego, su carrera tomó un rumbo decisivo al llegar a Independiente Medellín, club con el que encontró su mejor versión y donde el equipo de Manizales sufrió en varias ocasiones su contundencia.

Con la camiseta del DIM, Cano le anotó 9 goles a Once Caldas, convirtiéndose en uno de los mayores verdugos del conjunto blanco en torneos nacionales. Su facilidad para encontrar espacios, su capacidad de definición dentro del área y su constancia en los duelos frente a este rival lo convirtieron en una pesadilla recurrente para la defensa caldense durante varias temporadas.

Ahora extendió su marca anotando en la Sudamericana

La historia no terminó con su paso por Colombia. Este 2025, Germán Cano volvió a enfrentar a Once Caldas, ahora como jugador de Fluminense, y una vez más dijo presente en el marcador. El gol, anotado en el Palogrande por la primera jornada del Grupo E de la Sudamericana, extendió una racha única que comenzó hace más de una década y que sigue vigente.

Con ese tanto, Cano no solo amplió a 11 los goles ante Once Caldas, sino que también firmó un inicio de año notable con Fluminense, demostrando que sigue siendo un delantero de élite en Sudamérica. El equipo colombiano vuelve a sufrir a un viejo conocido, que no deja de hacer historia partido tras partido.

Los goles de Germán Cano a Once Caldas

Deportivo Pereira (1)

Gol al arquero Juan Carlos Henao en clásico que se jugó en septiembre de 2011 en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Lo ganó el visitante por 2-3.

Independiente Medellín (9)

Gol a José Fernando Cuadrado en el Atanasio (Liga 2013-2): victoria 1-2 de Once Caldas

Gol a José Fernando Cuadrado en el Atanasio (Liga 2014-2): victoria 1-3 de Once Caldas

Gol de penalti a José Fernando Cuadrado en Palogrande (Liga 2018-1): victoria 3-2 de Once Caldas

Gol a José Fernando Cuadrado en Palogrande (Copa 2018): victoria 2-1 de Once Caldas

Doblete a José Fernando Cuadrado en el Atanasio (Liga 2018-2): empate 2-2

Gol al paraguayo Gerardo Ortiz (Liga 2019-1): empate 1-1

Gol al paraguayo Gerardo Ortiz en Palogrande (Copa 2019): victoria del DIM por 2-3.

Gol de penalti al arquero Sergio Román en Palogrande (Liga 2019-2): empate 1-1

Fluminense (1)